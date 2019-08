Tía María: vicegobernador de Arequipa niega que haya negociación con Ejecutivo

El vicegobernador regional de Arequipa, Walter Gutiérrez, afirmó que no hubo negociación alguna entre las autoridades de la región y el presidente Martín Vizcarra durante la reunión sostenida el pasado 24 de julio en la Ciudad Blanca, donde se abordó el tema del proyecto minero Tía María. Esto, tras la difusión de audios de esta cita.

"Puedo garantizarles que no va haber ninguna negociación. He estado con el presidente y él no admite chantajes. No hay nada más de esto", enfatizó la autoridad, quien informó que el último lunes sostuvo una comunicación vía telefónica con un representante del Ejecutivo.

En otro momento, el vicegobernador de Arequipa consideró "desleal" la filtración de estos audios. "Deben tomar con madurez y dedicarse a trabajar [...] No [dijo] que se iba a cancelar, que se iba a suspender, y se dijo eso. Si Arequipa no quiere en su mayoría la minería, no se va a dar", insistió.

Esta mañana, el jefe de Estado ratificó que la difusión de un nuevo audio no revela ningún acto ilegal ni la toma de algún acuerdo bajo la mesa. Indicó que este material muestra el “esfuerzo que tiene el gobierno en encontrar consenso” con las autoridades de Arequipa.

En un segundo audio difundido ayer por el diario Expreso, Martín Vizcarra aseguró que respaldará las decisiones “técnicas” de las autoridades arequipeñas para fortalecer y darle “contenido a esa posición” a fin de encontrar una salida al conflicto social en Arequipa. Agregó que si no se cumple con la medida en un mes, la población podría tomar medidas radicales.



Vicegobernador de Arequipa afirmó que no hubo "negociación" con presidente Vizcarra (Video: Canal N)

Por su parte, el alcalde de Arequipa, Omar Candia, reiteró que el proyecto minero de Tía María, a cargo de la empresa Southern Perú, no es viable.

“Quiero que en Arequipa vuelva la paz social (…), como alcalde no puedo permitir que la ciudad se destroce. Debe haber un punto de encuentro y eso es responsabilidad de las autoridades”, declaró a la prensa.

De otro lado, sobre las afirmaciones de algunas personalidades, como el exalcalde Yamel Romero Peralta, y algunos colectivos arequipeños sobre solicitar la revocatoria del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, Candia indicó que no se debe generar inestabilidad.

“Esa posición (de la revocatoria) es extrema, como arequipeños debemos apoyar al gobernador regional, dejémoslo trabajar, no generemos inestabilidad. Dejemos esas posiciones que no le hacen bien a la institucionalidad democrática”, aseveró.

