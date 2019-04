Corte Suprema declara infundada demanda contra enfoque de género en currículo

La Corte Suprema declaró infundada "en todos sus extremos" la demanda de acción popular interpuesta por el colectivo Padres En Acción (PEA) contra el enfoque de género del Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación (Minedu). Con esta decisión, el caso ha sido cerrado en el ámbito nacional y el enfoque se mantendrá sin modificaciones.



El vocal dirimente Omar Toledo Toribio dispuso que se revoque la sentencia de la Corte Superior de Lima que en el 2016 declaró fundada en parte la demanda de PEA, la cual anuló un texto de la guía pedagógica que dice: "Si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones".



Con el fallo de Toledo Toribio, se alcanzaron los cuatro votos conformes que se requerían para resolver el caso, que se inició en enero del 2017 (dos años y tres meses atrás). Antes de esta decisión definitiva, la posición del Minedu obtuvo tres votos, mientras que la del colectivo PEA alcanzó dos. En tanto, hubo otros dos votos singulares.

La decisión final del vocal supremo dirimente Omar Toledo Toribio, con la cual se alcanzan los cuatro votos conformes que cierran el caso a favor del Ejecutivo.

—La controversia—

Tanto el Minedu como el colectivo PEA apelaron la decisión de la Corte Superior de Lima en setiembre del 2016, y el caso fue asumido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. El sector Educación solicitó que se revocara dicha sentencia, al considerar que el juzgado había emitido una "opinión subjetiva" en su decisión.



En tanto, el colectivo PEA apeló para que se elimine por completo la guía pedagógica, ya que -indicaron- la anulación parcial del enfoque y del texto que hoy está en controversia no suprimía las nociones que, según ellos, eran recogidas de la denominada 'ideología de género'. El grupo de padres de familia sostuvo desde el principio que la guía pedagógica no fue consensuada con ellos.



—Reacciones—

Al respecto de la decisión definitiva de la Corte Suprema, Luis Huerta Guerrero, procurador público que defendió los intereses del Minedu en el caso, dijo a El Comercio que "la educación es la verdadera ganadora del caso, no ninguna de las partes del proceso". "La defensa del currículo escolar va a permitir una educación integral para millones de escolares".



Huerta Guerrero agregó que el caso se prolongó excesivamente en el Poder Judicial, puesto que se tuvo que recurrir a varios vocales dirimentes para el proceso. "Teniendo en cuenta que el enfoque de género era requerido para la educación, esto no debió durar más de dos años como duró", concluyó.



Por su parte, Rodolfo Cotrina, vocero del colectivo PEA, dijo a este Diario que "primero evaluarán los alcances" de la decisión tomada por el juez Toledo Toribo antes de brindar un pronunciamiento. En esa línea, precisó que también considerarán las próximas acciones legales que tomará el grupo "a fin de seguir defendiendo la educación en el Perú".