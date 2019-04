Las Bambas: minera podrá volver a transitar por Yavi Yavi tras 68 días de interrupción

Luego de más de 230 días, la tensión se despeja del fundo Yavi Yavi, en Cusco. El tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU-135 que cruza este predio, propiedad de la comunidad de Fuerabamba, volverá a estar habilitado para el paso de todos los vehículos de la empresa minera MMG Las Bambas.

► Las Bambas | Raúl Molina: "Confiamos que con la reunión de hoy las vías estarán completamente despejadas"



► Las Bambas: el martes se planificará la organización de nueve mesas técnicas



El congresista de la República, Richard Arce (Nuevo Perú), dijo a El Comercio que todos los camiones de la minera Las Bambas van a poder transitar con normalidad por el fundo Yavi Yavi desde hoy. "La carretera está liberada, solo que habían algunos detalles que era importante que se retomen. Este es un proceso largo, no es sencillo. No se firma el acta y se levanta. Es mucho más complejo", dijo. Asimismo, fuentes de la minera confirmaron a este Diario que a partir de mañana empezarán a circular los camiones con concentrado de cobre por todo el corredor minero, esto debido a que por temas de protocolo no transitan por las noches.

Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dijo que la vía ha sido liberada totalmente. "La comunidad de Fuerabamba y la provincia de Cotabambas, así como la región Apurímac, estamos dando una confianza al Estado y a la empresa Las Bambas para continuar trabajando. Hay un compromiso que tienen que cumplir, y es que tienen que acompañar. Es el primer paso para una mesa de cumplimientos", dijo a El Comercio.

Entre los consensos a los que llegaron, el miércoles 17 se retomará el trabajo con la comunidad, dijo el congresista Arce. Ese día habrá una nueva reunión con Fuerabamba.

"El miércoles 17 de abril se retoma el trabajo de la mina con Fuerabamba. Ha sido bastante tenso, pero se ha logrado", comentó el congresista. "Se ha avanzado con el acercamiento que se necesita entre la empresa con Fuerabamba. Está retomándose la relación inclusive, va a contratar sus servicios para que arreglen la carretera. Varios acuerdos. Lo más importante es que el 17 se va a votar el tema de la indemnización por la vía", agregó.

"El segundo paso es el que daremos el miércoles 17 en Yavi Yavi, donde tendremos una reunión para avanzar con el programa. La vía ya está desbloqueada, todo está tranquilo. Ahora toca con el MTC", comentó Rojas. Ese día, tendrán una reunión para conversar sobre el monto que se pagará a la comunidad.



La comunidad de Fuerabamba había dado una tregua, que vencía hoy, para la circulación de los vehículos de la compañía por su fundo Yavi Yavi, ubicado en la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Este viernes, fuentes de la minera informaron a El Comercio que solo estaban circulando vehículos con suministros, pero no concentrado de cobre por el corredor minero. Sin embargo, luego de una asamblea sostenida en este lugar, a 123 kilómetros de distancia de la mina, el mineral podrá volver a ser transportado por esta vía hasta el puerto de Matarani, en Arequipa.

La reunión de este viernes en Yavi Yavi tuvo como objetivo socializar los acuerdos a los que llegó el sábado 6 de abril el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, con Las Bambas y el Gobierno en Lima.

En esta jornada de reuniones en Yavi Yavi participaron también la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante; el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina; el congresista de la República, Richard Arce (Nuevo Perú); y el gerente general de Las Bambas, Edgardo Orderique.

-El caso-



El 22 de agosto del año pasado, la comunidad de Fuerabamba protagonizó una protesta contra la reclasificación del tramo del corredor minero que cruza su fundo Yavi Yavi. El bloqueo lo realizaron cavando zanjas en la vía. Debido a esta situación, el Gobierno declaró el estado de emergencia en la zona, que dejó de estar en vigencia, mediante un decreto supremo, el 11 de abril. Aunque las interrupciones en Yavi Yavi fueron levantadas, el 4 de febrero de este año la polémica volvió a la carretera.

Fuerabamba considera que se vulneró su propiedad privada al reclasificarse como vía nacional el espacio de la carretera que atraviesa su terreno, mediante una resolución ministerial publicada el 23 de mayo del 2018 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y firmada por el ministro Edmer Trujillo. La comunidad, dueña de Yavi Yavi desde noviembre del 2011 (la minera les dio este predio como parte de un intercambio de tierras), niega que hubiera existido una trocha y asegura que la minera hizo la vía en el 2012 sin consultarles.

Por esa razón, unos 500 comuneros, según la Junta Directiva de Fuerabamba, se trasladaron hasta esta zona de Cusco con sus familias. En este llano, ubicado a tres horas de Nueva Fuerabamba, su lugar de asentamiento en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac), levantaron pequeñas chozas de paja a los lados de la carretera desde fines de agosto del año pasado.

De acuerdo con Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, por cada día de interrupción, la minera estaba dejando de transportar desde sus instalaciones hasta Matarani concentrado de cobre valorizado en US$6 millones.

Lee aquí el especial multimedia que publicó El Comercio sobre la situación que puso en tensión Yavi Yavi.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe