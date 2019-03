Gobierno busca retomar el diálogo con comunidad por bloqueo a Las Bambas

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente; y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina; se reunieron esta tarde en la sede del Gobierno Regional de Cusco para dar a conocer la situación en el fundo Yavi Yavi por la controversia que se mantiene ahí desde hace 48 días entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa minera MMG Las Bambas.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, reiteró que la posición del Gobierno es mantener el diálogo con la comunidad, que en este momento tiene a su presidente, Gregorio Rojas, detenido en la Dirincri de Lima desde la noche del jueves. Él y sus asesores legales, Frank y Jorge Chávez Sotelo, y Carlos Vargas, son acusados del presunto delito de extorsión en agravio de la minera Las Bambas.

"El Gobierno tiene una posición muy clara de promover el diálogo, pero también que la empresa cumpla con sus obligaciones y compromisos. No solo enfocarnos en esta la situación de Fuerabamba, sino de todo la situación del corredor. Tenemos que tener un enfoque integral de solución", dijo el ministro esta tarde.

Raúl Molina comentó que la reunión sostenida este sábado en Cusco con el Gobierno Regional se replicará este lunes en la región Apurímac. Informó también que hoy el director de la División General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, junto a dos abogados, llegaron a la Dirincri Lima para seguir el caso de Rojas. "A partir de esa visita vamos a mantener seguimiento de que la situación de Gregorio Rojas se pueda encaminar lo más pronto posible hacia una solución que le permita recuperar, ojalá, su libertad en el proceso y pueda cumplir sus responsabilidades con el Ministerio Público, ojalá, en libertad", comentó Molina.

Además, dijo que se continuará con los esfuerzos para que prevalezca el diálogo en esta problemática social. "Estamos acá para perseverar en la voluntad de diálogo democrático por parte del Gobierno. Un diálogo que nos lleve a promover la paz social con los hermanos de Fuerabamba y Chumbivilcas. Nuestro objetivo es el desarrollo y bienestar de todo el Perú", dijo en conferencia de prensa.

"En este momento, el presidente de la comunidad está detenido y tenemos que recomponer una ventana que permita recuperar el diálogo, y volver a generar confianza con la comunidad de Fuerabamba", agregó el viceministro de Gobernanza Territorial.

Por su parte, el gobernador regional de Cusco dijo también que se debe retomar el diálogo para resolver la problemática en Yavi Yavi, provincia de Chumbivilcas. "Tenemos que interponer la posibilidad de iniciar nuevamente el diálogo para resolver esta problemática", comentó.

-Fuerabamba se moviliza-



Este sábado, un numeroso grupo llegó hasta uno de los ingresos a Las Bambas, en el sector de Manantiales, para manifestarse en favor de la liberación de los representantes de la comunidad de Fuerabamba.

En relación a estas movilizaciones, la minera Las Bambas dijo a El Comercio que ellos reiteran su "vocación de diálogo y total disposición a continuar participando en los espacios que se generen para abordar este y otros temas, tal y como lo ha venido haciendo".

Previamente, en la loza deportiva de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, se realizó una reunión convocada por la Federación Campesina y el Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Challhuahuacho. Ahí también participó Porfirio Gutiérrez Paniura, alcalde de Challhuahuacho.

Los dirigentes y autoridades manifestaron su solidaridad a la comunidad Fuerabamba. En comunicación con este Diario, uno de los comuneros de Fuerabamba dijo que están programando que un grupo de la comunidad se movilice hasta Lima para pedir la liberación de sus representantes.

Manifestación en uno de los ingresos a la mina Las Bambas, en la zona de Challhuahuacho. (Video: cortesía)

-Traslado de detenidos-



La noche del jueves, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas; y los asesores legales Frank y Jorge Chávez Sotelo, así como Carlos Vargas, fueron trasladados a la sede de la Dirincri, en la ciudad de Lima, luego de su detención. Ellos son acusados del delito de crimen organizado y de extorsionar a la minera Las Bambas.

Los cuatro detenidos permanecen en la Dirincri y, aunque en un principio se dijo que serían trasladados a Abancay, la fiscalía informó que permanecerán en Lima hasta la llegada del fiscal de Abancay como medida de seguridad.

-Proyecciones-



Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad, dijo que en casos como el que se vive en Yavi Yavi lo que debe prevalecer es un enfoque de desarrollo, más allá de solo otorgar dinero a las comunidades que se sienten vulneradas.

"Ese modelo de simplemente dar dinero no es sano. Lo que se tiene que hacer es generar condiciones de desarrollo bajo ciertas reglas funcionales mínimas que hagan que esto no sea simplemente un asunto de negociación de dinero por facilidades para seguir unas obras o con las inversiones", dijo Lanegra a El Comercio.

Para lograrlo, se debe manejar un correcto marco que en el que las empresa no solo resuelvan las controversias al corto plazo y en su medida. "Para eso requieres un marco diferente, de manejo del tema social y ambiental, y eso me parece que no existe aún. Las empresas ante esas carencias intentan resolver a su manera esos temas diciendo bueno, entonces doy plata para por lo menos resolver el tema inmediatamente y ya después veré qué hago. Pero, eso puede generar, dependiendo del destino de este conflicto, que en otros lugares digan que tienen reclamos parecidos", comentó el ex viceministro.

