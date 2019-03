Chan Chan: aseguran que está preparado para afrontar periodo de lluvias | FOTOS

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL) aseguró que Nik An, el único conjunto amurallado abierto al turismo en Chan Chan, está preparado para afrontar el nuevo periodo de lluvias pronosticado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) del Perú.

La representante de la DDC-LL, María Elena Córdova Burga, precisó que en el sector de Audiencias, que exhibe variedades de relieves, se instalaron más de 4 mil metros de cubiertas elaboradas con caña de guayaquil, además de canaletas aéreas y techos oscuros y claros “para poder darle la cuota de luz exacta a fin de no dañar las estructuras”.



A estas obras se sumaron 1.550 metros cuadrados de bloques de pavimento drenante, instalados sobre el piso original de casi todo el circuito turístico de Nik An.



Córdova Burga recordó que estos trabajos fueron realizados “gracias a las acciones de prevención que ejecutó el Estado a través del programa ENSO, entre el 2014 y 2015, para mitigar con éxito los efectos adversos del fenómeno de El Niño costero del 2017 en sitios arqueológicos”.



La funcionaria añadió que Nik An no es un el único patrimonio donde se han ejecutado trabajos de prevención. A Chan Chan se suman otros 14 sitios arqueológicos en La Libertad como Huacas del Sol y la Luna, Mocollope, San José de Moro, Castillo de Tomabal, entre otros.

