Lluvias en Trujillo: alcalde advierte que retirará enrocado si se activa quebrada

El alcalde del distrito trujillano de Víctor Larco Herrera, César Juárez Castillo, advirtió este miércoles que retirará parte del enrocado del desaparecido balneario de Buenos Aires si cayesen huaicos provocados por una posible activación de la quebrada San Ildefonso.



“El enrocado se tumba sí o sí. Si no lo hace el alcalde, lo hace la población. Se trata de un tema de emergencia. Si no se retira, habría un desastre más cuantioso. En el momento de emergencia voy a contravenir todo, porque se trata de salvar vidas y viviendas, cueste lo que me cueste”, expresó el burgomaestre.

En marzo del 2017, los siete huaicos que provocaron la activación de la quebrada San Ildefonso por las lluvias de El Niño costero llegaron hasta el referido enrocado y como no cuenta con un desfogue hacia el mar, el agua se empozó y retornó con fuerza a las calles de la ciudad. El desastre dejó 11.750 familias afectadas y 502 viviendas colapsadas en este distrito.

El enrocado, de aproximadamente un kilómetro de largo, fue colocado en el 2014 debido al avance del mar provocado por la erosión costera. El balneario tenía una extensión de 2,2 kilómetros.

Por ser parte del litoral, la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (MDVLH) necesita la autorización de la Marina de Guerra del Perú (MGP) para retirar parte del enrocado y permitir que el agua desfogue por ahí. Sin embargo, el burgomaestre afirmó que las coordinaciones con la entidad castrense caminan de manera lenta.

“Hemos enviado toda la documentación, pero si hoy viene al huaico daré la orden para retirar el enrocado. Dos años y no se ha hecho nada en este lugar”, manifestó. Este miércoles, maquinaria pesada limpiaba la zona contigua al enrocado para evitar que el agua se empoce en caso se active la quebrada. Según el alcalde distrital, 4 mil familias –unas 16 mil personas– están en riesgo por las lluvias que caen en esta parte del país.