Entregan ayuda a damnificados por derrame de petróleo en Loreto

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Loreto informó a la fecha hay 331 personas afectadas por el reciente afloramiento de hidrocarburos proveniente de un pozo petrolero abandonado en el centro poblado Miraflores, ubicado a orillas del río Tigre, provincia y departamento de Loreto.



Loreto: alertan sobre derrame de petróleo en la comunidad Miraflores | FOTOS



La brigada de contingencia de Petro-Perú llegó hasta la comunidad para instalar las barreras para la limpieza y remediación de los daños ambientales tras hacer el reconocimiento de la zona. Asimismo, el personal de COER - Loreto, en articulación con la Dirección Regional de Salud, están suministrando de medicamentos y agua para los habitantes.



El apu Edison Flores aseguró que el derrame del petróleo fue una situación insostenible y que la ayuda humanitaria es una obligación del estado peruano atender a las comunidades que han sido victimas de la explotación petrolera por más de 40 años.



“Vamos a recibir ayuda pero quién de hace responsable de los daños ambientales. Nosotros hemos firmado actas con el gobierno peruano para la remediación ambiental y no avanzaron nada. Cuántos pozos abandonados deben existir en todo Loreto, que no cumplieron con los estándares. Es un problema que vamos a sufrir los pueblos indígenas”, dijo Edison Flores.



Los pueblos afectados por la actividad petrolera anunciaron un paro indefinido porque han solicitado debatir el futuro de la actividad petrolera con todas las autoridades y compañías petroleras, y hasta la fecha no han recibido respuesta. Asimismo, aseguran que debe realizarse un cambio de los ductos y oleoductos.