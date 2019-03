Loreto: 55 docentes acusados de delitos sexuales no fueron separados

En la región Loreto, 55 profesores denunciados por delitos contra la libertad sexual continuaron dando clases en colegios de primaria y secundaria entre los años 2016 y 2018.

En un último informe de auditoría, la contraloría identificó que 28 ex funcionarios y servidores de las unidades de gestión educativa local (UGEL) de Mariscal Ramón Castilla, Loreto y Requena, en la región Loreto, no atendieron oportunamente las denuncias contra los docentes, lo que afectó a los escolares.

La entidad detectó que los maestros tenían denuncias por violación sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual y tocamientos indebidos. De ellos, 23 trabajaban en colegios de Mariscal Ramón Castilla, 21 en Loreto y 11 en Requena.



La contraloría asegura que los ex funcionarios educativos tienen presunta responsabilidad penal y administrativa por omitir información, lo que impidió que los casos fueran comunicados oportunamente al Ministerio Público y al órgano de control institucional.



Además, se descubrió que los maestros denunciados continuaron dictando clases hasta el 2018, debido a que no se dispuso su separación preventiva.



El informe fue realizado por la Gerencia Regional de Control de Loreto.

— Sin sanción —

Tras la auditoría, se evidenció que los ex funcionarios tampoco iniciaron los procedimientos administrativos disciplinarios contra los docentes denunciados para determinar la sanción o inhabilitación que les correspondía. Esto hizo que los plazos legales se vencieran.



Los ex funcionarios tampoco incluyeron la información de los profesores denunciados en el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (Simex), en el que se ingresan los expedientes sobre procesos administrativos disciplinarios en el sector educación.



La contraloría precisó que el informe de auditoría fue remitido al órgano instructor competente y a la Procuraduría Pública de la contraloría para iniciar el proceso sancionador y disciplinario contra los 28 ex funcionarios.



Este Diario consultó al Minedu si los 55 profesores fueron contratados este año, pero indicaron que este jueves brindarían información.

