Vizcarra sobre conflicto en Yavi Yavi: "Esta semana vamos a encontrar una solución"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo este miércoles que está seguro de encontrar una solución a la controversia entre la comunidad de Fuerabamba, el Ejecutivo y la empresa minera MMG Las Bambas.

"Estamos con la mejor predisposición, primero para el diálogo y luego para encontrar una solución al problema. Hoy día, las 7 a.m., antes de empezar el Consejo de Ministros, tuvimos una reunión con el premier, el ministro de Energía y Minas, la ministra de Ambiente, el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Yo estoy seguro de que esta semana vamos a encontrar una solución", dijo Vizcarra a la prensa en Moquegua.

La situación de bloqueo que se mantiene en el tramo de 12 kilómetros del corredor minero que cruza el fundo Yavi Yavi (Cusco), de la comunidad de Fuerabamba, suma cerca de 50 días.

Desde el 4 de febrero, los comuneros no están permitiendo el paso de los vehículos de la empresa por esta parte del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa porque consideran que se ha vulnerado su propiedad privada. La vía fue incluida como ruta nacional en mayo del año pasado.

Esta tarde, tras la reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el primer ministro, Salvador Del Solar, dijo que el problema en Yavi Yavi se trata de una controversia económica entre la comunidad y la empresa. "Quienes hayan prestado atención al problema que hay en este momento en el corredor minero sabrán que no hay ningún tipo de protesta contra el Estado", dijo Del Solar.

"Aquí lo que tenemos es un problema económico entre una comunidad y una empresa, pero que está afectando una vía pública, de carácter nacional. Es nuestra responsabilidad como Estado que siempre existan canales pacíficos para la solución de todo tipo de controversias", declaró este miércoles el premier Salvador Del Solar.

Finalmente, se refirió sobre las regalías que están dejando de recibir los gobiernos locales y el Gobierno Regional de Apurímac debido a la interrupción para el transporte de concentrado de cobre de Las Bambas hasta el puerto de Matarani, en Arequipa.

"Se habla mucho de la empresa, se habla mucho de la comunidad, no se está hablando tanto de las regalías que no está recibiendo la provincia de Cotabambas, no se está hablando tanto de las regalías que no está recibiendo el Gobierno Regional de Apurímac. Tenemos que pensar en lo que es mejor para el Perú y nosotros estamos comprometidos con esa visión y con el respeto de las leyes", agregó el premier.

De acuerdo con información brindada por la empresa minera Las Bambas, entre el 2016 y 2019 han entregado S/734 millones en regalías al Gobierno Regional de Apurímac.

