Minedu: nueva investigación a Sunedu distrae el licenciamiento de universidades

Este lunes la comisión de Educación aprobó iniciar una nueva investigación y solicitar al pleno del Congreso de la República las facultades para conformar una comisión investigadora contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).



Al respecto, la ministra Flor Pablo indicó que estos procesos distraen al licenciamiento de universidades emprendido por la Sunedu que "busca asegurar calidad universitaria".

En conferencia de prensa indicó que hay procesos previos que se pudieron tomar antes de formar este tipo de comisión. “Confiamos en que no pase al pleno y no se vote a favor (…) Distrae la atención de una institución que está abocada al proceso de licenciamiento (de universidades)”, indicó la titular del Ministerio de Educación.

Recalcó que una investigación de este tipo "ocupa un tiempo que es escaso y vital para seguir fortaleciendo la calidad de la educación". Sin embargo, también señaló que los funcionarios están dispuestos a responder a las interrogantes de la comisión.

Por otro lado, el ex congresista y promotor de la Ley Universitaria, Daniel Mora, indicó en su cuenta de Twitter que sí han perdido algunas universidades. "Las universidades es cierto han perdido, pero han perdido las mediocres al dejar de estafar, han sido cerradas, multadas pero eso no les gustó, les duele invertir en calidad, es que se confiaron que su aliado (Congreso) tumbaría la Sunedu. No lo han logrado ni lo lograrán", indicó.

La Sunedu fue creada en el marco de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220. Se trata de un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, que busca fiscalizar el cumplimiento de la Condiciones Básicas de Calidad.

Hasta la fecha, ha licenciado a 80 universidades a nivel nacional, entre públicas y privadas de 145 universidades que solicitaron el licenciamiento institucional. Por otro lado, 12 universidades no han alcanzado este licenciamiento.