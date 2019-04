Ministra de Educación: “Necesitamos un enfoque de género para igualar oportunidades”

Una vez más el enfoque de género fue cuestionado en el Congreso de la República, esta vez durante la exposición de la ministra Flor Pablo ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.



Alrededor de las 9:00 a.m. inició la presentación de la ministra para dar cuenta de los proyectos del Ministerio de Educación (Minedu). En este sentido respondió también que el llamado enfoque de género es uno entre muchos enfoques que responde a una política pública.

► Minedu: textos de 3 grado de secundaria incluyen link de connotación sexual



Flor Pablo indicó que este enfoque responde a problemas públicos como el incremento del embarazo adolescente, los casos de feminicidio, de violencia y discriminación contra la mujer, principalmente, y contra el hombre.

“Cuando uno hace políticas públicas en el Estado, uno lo hace sobre la base de las estadísticas, sobre la base de problemas públicos y hay problemas públicos en nuestro país”, indicó la ministra.

Recordó que su propia historia se ha vivido los problemas de oportunidades pues su abuela no pudo acceder a la educación y su madre no culminó la secundaria. “Sí necesitamos un enfoque de género para igualar oportunidades. Las historias de las mujeres tienen que cambiar y las historias de los hombres en esta relación igualitaria”, afirmó.

- Textos y boicot -

Este lunes también se conoció sobre la presencia de un contenido inapropiado para menores de edad, contenido sexual en un texto escolar titulado Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para tercer año de secundaria. En una descripción se incluyó un link de connotación sexual.

Sobre esta situación, la ministra recibió las críticas de algunos parlamentarios como Nelly Cuadros, Rosas, Rosa Bartra, Julio Rosas, entre otros.

Flor Pablo indicó que serán más rigurosos en la evaluación de textos y se reestructurará el área que revisó el material educativo debido a que no es un simple error. “Es una forma de bocitoear internamente el enfoque de género. El enfoque de género no es hipersexualización, es una política de Estado que no depende del ministerio, que está en muchos ámbitos”, señaló.