Elvis Miranda: prisión preventiva se da a un año de haber egresado de escuela policial

A solo un año de haber egresado de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Sullana, en la región Piura, Elvis Yoel Miranda Rojas recibió una orden de siete meses de prisión preventiva por abatir a un presunto delincuente durante una intervención policial en el distrito de Castilla.

Elvis Miranda, de 24 años, será trasladado en las próximas horas al penal de Piura, de donde, según sus familiares y amigos, ha recibido amenazas de muerte a través de redes sociales.

El joven vivía cerca de la comisaría de Tacalá, donde cumplía servicio. Esta dependencia fue atacada con piedras y palos el último domingo, apenas se conoció la muerte de Juan Carlos Ramírez Chocán (20), el presunto delincuente abatido.

“Cuando fueron a atacar la comisaría, esa gente gritaba que a Elvis le iban a hacer algo, ahí o en la cárcel”, narra Lisbeth Montoya Bovio, esposa del policía. “Él se siente muy mal, trata de ser fuerte, pero está devastado. Tenemos miedo de las represalias en el penal”, señala la joven, mientras carga a la hija de ambos, de un año y nueve meses.

La prisión preventiva contra Elvis Miranda fue dictada cuando, paralelamente, otro suboficial se encuentra grave con una herida de bala tras enfrentarse a delincuentes, también en Piura. “A mi esposo le ha podido pasar lo mismo, por hacer su trabajo”, agregó Lisbeth Montoya.

Miranda Rojas se graduó en enero del 2018. Fue parte de la promoción Centinelas de la Ley, a la cual también perteneció su hermano Ronald, tres años menor que él. “Mi hijo, el menor, se encuentra devastado por lo que le está pasando a su hermano. Yo ahora le pido que mejor se salga [de la PNP], porque o le disparan o se va preso; pero él me dice que no, que tiene vocación”, dijo Lucy Rojas Carmen a El Comercio.



Luego de la medida de prisión preventiva, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dispuso investigar al juez a cargo, David Sosa Zapata. En tanto, el Ministerio Público señaló que el uso del arma de fuego de Elvis Miranda fue desproporcionado.



Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Morán, rechazó la medida judicial y anunció que apoyará legalmente al suboficial de tercera para lograr su libertad. Incluso el presidente de la República, Martín Vizcarra, se mostró en contra de la decisión del juzgado.



“Toda la población está indignada con este caso, porque siente que las leyes no protegen a la Policía Nacional, sino a los delincuentes. Afortunadamente sí tenemos el apoyo del comando policial y del ministerio [del Interior], pero también queremos que los congresistas modifiquen las leyes a favor de los policías”, manifestó Vanessa Miranda, hermana del suboficial.

Según sus familiares y vecinos, Elvis Miranda Rojas trabajó desde que salió del colegio y se preparó personalmente para ingresar a la Escuela de Suboficiales. También ayudó a su hermano para el mismo logro. Además, tenía previsto empezar a estudiar Derecho.

“Él es el mayor sustento de su familia. Ahora le están truncando el futuro, el suyo y el de su hija, que, a pesar de su edad, siente la ausencia de su padre”, dice Lisbeth Montoya.

La defensa legal de Elvis Miranda anunció que presentará la apelación respectiva este lunes, mientras que por redes sociales se viene convocando a una manifestación para el mismo día, en apoyo al joven policía.

