“Quiero que mi caso sea un precedente para denuncias por discriminación en colegios”

Luego de que Indecopi multara con S/105 mil a la dueña de un colegio privado en Piura por discriminación a un alumno, Yoselyn Zapata López, autora de la denuncia, se ratificó en que su hijo de 5 años fue impedido por el personal docente de participar en la actuación por el Día del Padre 2018 aduciendo que “no tiene papá”.

► Piura: multan con más de S/100 mil a dueña de colegio por discriminación a un alumno



En declaraciones a El Comercio, la madre de familia consideró que este caso marca un antecedente. “Quiero que sea un precedente para futuras denuncias por discriminación en colegios. Yo les digo a las madres (que atraviesan una situación similar) que denuncien, porque en todas las instituciones a las que enviamos a nuestros hijos es para que les den un buen trato, no para que sean discriminados”, sostuvo.



Yoselyn Zapata narró que, en junio del 2018, en la víspera de la actuación por el Día del Padre, una auxiliar del colegio “Kinder Creativos” le dijo que al evento solo podían asistir los niños con sus padres: “Yo le dije que iría mi papá, o sea, el abuelito de mi hijo, como el año anterior; y me respondió que no, que eran órdenes de la directora”, contó.



Según la denunciante, intentó conversar al respecto con la directora y dueña del colegio, Isabel Miñán, pero ella se negó. Luego de la actuación, a la cual no asistió ni el menor ni su familia, Yoselyn Zapata dejó constancia del hecho en el libro de reclamaciones.



“Lo que más me indignó y me impulsó a acudir a Indecopi es que el hijo de la directora me dijera que (mi caso) no era problema de ellos, que igual, si intentaba matricular a mi hijo en otro colegio no lo iban a aceptar porque soy madre soltera”, manifestó.

Además, de los S/105 mil (25 UIT) de multa, la sanción de Indecopi a la dueña de “Kinder Creativos” incluye el pago de S 990 por los gastos asumidos durante el proceso por Yoselyn Zapata, incluso la terapia psicológica a la que fue llevado el menor afectado.

El abogado de la directora, Cristian Palacios, señaló que la apelación que ya ha presentado ante Indecopi considera que la sanción es “desproporcionada” y se ha basado únicamente en la conversación de WhatsApp en la que una profesora del colegio dice que la actuación es “solo para papis, no para mamis”.



En opinión de Isabel Miñan, directora y promotora de “Kinder Creativos”, la situación ha sido sacada de contexto, pues “todo fue un malentendido”. En diálogo con El Comercio, señaló en su defensa: “Aquí el 30% de las madres son madres solteras, no tiene sentido que discriminemos a un niño porque el padre está ausente”.



El literal d del inciso 1 del artículo 1° del Código defiende el derecho de los consumidores “a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica u otra índole”.



En tanto, el artículo 38° del mismo documento prohíbe a los proveedores discriminar a los usuarios o consumidores de un servicio por motivos similares.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe