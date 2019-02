Puno: bloquean vía Interoceánica por incremento de tarifas de peaje | FOTOS

Varios tramos de la carretera Interoceánica, desde el distrito de San Gabán hasta San Antón, en las provincias de Carabaya y Azángaro, región Puno, fueron bloqueados por piquetes de huelguistas que acatan un paro de 48 horas. Ellos piden la disminución de las tarifas del peaje implementadas por la empresa concesionaria Intersur.

► Candelaria 2019: estas son las diabladas ganadoras del concurso de danzas | FOTOS



Los bloqueos más importantes se dan alrededor de las casetas de peaje ubicadas en San Antón, Macusani y San Gabán. En cada uno de esos lugares permanecen varados varios vehículos de carga, buses y unidades menores.

Los impulsores de la medida de protesta son diversas organizaciones sociales, como transportistas, vecinales y campesinas, quienes aseguran que el aumento de las tarifas del peaje ha originado el incremento de los costos del transporte.

El bloqueo de la vía comenzó el martes y se ha prolongado hasta hoy. Los manifestantes esperan la llegada de funcionarios del Ministerio de Transportes para sostener un diálogo.

"No estamos diciendo que no queremos pagar, pedimos que no haya incrementos para no subir nuestras tarifas de pasajes que perjudican a nuestros usuarios", manifestó un transportista. Explicó que la tarifa del peaje es de S/ 6,30 actualmente.

Hace un año, esta tarifa era de S/ 5,10, luego aumentó a S/ 6,00 y en enero volvió a incrementarse en 30 céntimos. El alcalde de la provincia de Carabaya, Fabio Vargas Huamantuco, precisó que los transportistas, sobre todo los de unidades de carga que recorren diferentes rutas del país considera la tarifa de peaje en el tramo Carabaya - Azángaro como la más cara de todo el Perú.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe