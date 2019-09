Trata de personas: ¿cuántas víctimas y detenidos hay por este delito en el 2019?

Este 23 de septiembre se conmemora el Día Nacional contra la Trata de Personas, uno de los delitos que más golpea el país, mueve tanto dinero como el tráfico ilícito de drogas y que ha presentado un cambio con el fenómeno migratorio venezolano de los últimos años.

En lo que va del año la Policía Nacional del Perú ha realizado 138 operaciones a nivel nacional de las cuales 120 se han concentrado en Lima, el lugar más afectado por la trata de personas. En cuanto a las acciones policiales, Lima es seguida por Madre de Dios (5), Puno (3), Arequipa (2), Ancash, entre otros.

► La débil lucha contra la trata de personas | INFORME

► Detienen a banda criminal "Los brothers" dedicada a la trata de personas



Estos golpes han logrado la detención de 143 personas entre nacionales (131) y extranjeros (12). Vale señalar que hay una gran cantidad de varones detenidos (104), frente a las mujeres.

La otra orilla la ocupan las víctimas. Según información policial, en cuanto a menores de edad se rescató a 91 menores de edad, entre nacionales (82) y extranjeras (9). Según el género se pueden dividir en 45 varones y 46 mujeres. Por otro lado, las víctimas mayores de edad suman un total de 711, de este grupo 710 son mujeres.

- En evaluación -

Para la Defensoría del Pueblo, las cifras no coinciden con la realidad. El escenario sería mucho peor, tomando en cuenta los recientes fenómenos sociales. Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de esta institución señaló que tanto el Plan Nacional y la Política Nacional contra la Trata de Personas están en evaluación.



“Se requieren tener metas y estrategias más concretas y medibles que nos permitan dar pie a acciones más eficaces”, indicó en comunicación con El Comercio, pues se han detectado problemas para identificar dónde ocurre el delito, las zonas con mayor frecuencia y con qué otras actividades ilegales funciona.

- Fenómeno venezolano -

Un hecho que llama la atención de las autoridades es el fenómeno migratorio venezolano. “Siempre hubo víctimas extranjeras, de diferentes nacionalidades, pero es obvio que el fenómeno migratorio venezolano ha elevado esa cifra y ahora registra un mayor nivel de victimización la población venezolana”, indicó Castillo.



Es así que, según cifras de la PNP, se han registrado en lo que va del año a 221 víctimas de trata de personas que proceden de Venezuela (8 menores de edad y 213 mayores). Esta es una cifra bastante mayor frente a las víctimas que proceden de Colombia (49, Ecuador (65), Panamá (1) y Bolivia (1), entre mayores y menores de edad.



Para Castillo, esto motiva a que el Estado tenga una atención diferente con las víctimas extranjeras. “Están en el Perú, han sido forzadas a venir, se ha dañado su integridad física y mental, y no solo es cuestión de librarla del tratante sino de recuperar su salud, esa integridad de ofrecerle alternativas de retorno o asentarse en el Perú o que regrese a su país, pero poco sabemos qué sucede con la víctima”, señala.

- Mayor presupuesto -

El Comercio informó hoy que el presupuesto para combatir este delito se redujo de S/7,5 millones a S/5,2 millones. “Ha bajado y es un indicador por lo que llamamos la atención del tema el año pasado. El presupuesto es la medición real del interés público del tema y si eso baja no es un buen indicador”, indicó Castillo. Esto aún debe ser evaluado en el Congreso de la República por lo que la Defensoría del Pueblo espera que se modifique.



Castillo comentó que la institución que representa está evaluando que el presupuesto abordado realmente cubra la demanda de quienes luchan contra la trata. "Estamos viendo si es que lo que se ha solicitado recoge la demanda real de cada uno de los sectores implicados", indicó.

- Inteligencia -

Además, el funcionario destacó que este año se ha logrado dar un gran paso en Madre de Dios, donde se realiza la operación Mercurio contra la minería ilegal, una de las actividades delictivas que convive con la trata de personas, donde muchas personas eran explotadas laboral y sexualmente.



“Lo más significativo es la acción que se está tomando en Madre de Dios. Es una acción importante porque ha significado la desarticulación total y por ende se ha atacado toda la red de trata de personas. Ese es un paso importante y una acción y se tiene presencia del Estado allí”, comentó Castillo. Sin embargo el escenario no es el mismo en Lima.



La capital es el lugar con mayor caso de trata de personas y con más acciones policiales, pero los resultados no son similares. “En la Defensoría siempre hemos planteado la acción estratégica que involucre la inteligencia. No basta dar golpes, cerrar los bares, hostales, tenemos que apuntar a las cabezas de las organizaciones criminales”, indicó Castillo, y para ello es importante dar mayor presupuesto a la inteligencia policial y al Ministerio Público.