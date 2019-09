Ucayali: dictan 8 años de prisión contra minero ilegal

El Juzgado Penal Colegiado Permanente de Coronel Portillo de Ucayali halló culpable a Roy Junior Grandez Suárez por el delito de minería ilegal agravada y fue condenado a 8 años de pena privativa de la libertad de manera efectiva. La decisión fue tomada la semana pasada.

Grandez Suárez permanecía detenido desde el 4 de julio del 2018 y cumplirá su condena hasta julio del 2023. Además, tendrá que pagar una reparación civil de S/ 3.000 a favor del Estado.

Esta sentencia es el resultado del trabajo conjunto efectuado con la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, parte el Ministerio del Ambiente (Minam).

El minero ilegal fue intervenido en una fuente de agua del sector Plátano Isla del Río Pachitea, ubicado en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, en la región de Huánuco.

Él utilizó una draga y otros instrumentos que se usan en la minería ilegal, en este caso, para extraer oro. No contaba con ningún estudio o autorización para realizar esta extracción.

Debido a esto, se aplicó la sentencia en base al Código Penal que en su Artículo 307-A establece: “el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componente, la calidad ambiental o salud ambiental, será reprimido con pena privativa de la libertad no menos de cuatro ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días multa”.

