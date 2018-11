Abogado afirma que Yoshiyama llevó un “registro mental” de aportes

El ex secretario general de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular-FP) Jaime Yoshiyama Tanaka no tendría documentos que sustenten el aporte de US$800 mil que asegura que recibió del empresario Juan Rassmuss Echecopar para la campaña electoral de Keiko Fujimori del 2011.

Así lo aseveró su abogado Humberto Abanto, quien dijo que por ahora su patrocinado solo cuenta con un “registro mental”, por lo que han comenzado a reconstruir “el trazo” que dejó Rassmuss para sacar el dinero de sus cuentas y entregarlo a Yoshiyama.

“Él ha llevado un registro mental de las entregas […] porque hasta el momento; él, que es una persona ordenada, que lleva nota de las cosas; no lo tiene a la mano. Lo más probable es que no haya guardado un registro de estas entregas”, dijo.

Abanto aseguró que la razón por la que recién se ha revelado el supuesto aporte de Rassmuss –quien falleció en el 2016– es porque Yoshiyama le dio su palabra al empresario de que mantendría ello en secreto.

Sin embargo, indicó que al “extremar” el cumplimiento de su palabra, su cliente “ha causado aflicción a un grupo de copartidarios suyos que están pasando una situación muy difícil”.

El abogado aludió así a la prisión preventiva que viene cumpliendo la lideresa de FP, Keiko Fujimori.

Giulliana Loza, abogada de Fujimori, dijo a El Comercio que su patrocinada “desconocía” todo lo revelado por Yoshiyama.

“Este es el reconocimiento que hace el señor. Saludamos que lo haya hecho, pero nos hubiera gustado que lo hiciera antes porque la señora Fujimori ya lleva 26 días en prisión”, aseveró Loza.

Remarcó que será Yoshiyama quien deberá probar la procedencia del dinero, que “en todo caso sería lícito”.



—Cuestión de estrategia—

Esta nueva versión brindada por Yoshiyama fue tomada con pinzas por especialistas en derecho penal. El abogado Luis Lamas Puccio cuestionó la oportunidad en la que se ha realizado la supuesta revelación.

“La pregunta es por qué lo dice ahora y no antes. Luego, el peso de su versión cae sobre una persona que ya ha muerto y no es posible corroborarla. Para mí, no es creíble eso y tampoco es creíble que, con la confianza que tenía con Keiko Fujimori, no le hubiera contado sobre el origen de este dinero”, dijo.

Para el penalista Carlos Caro, “desde el punto de vista procesal es una declaración tardía”. Añadió que es “una estrategia conocida echarle la culpa al muerto”.

“La sola palabra del señor Yoshiyama es insuficiente para destruir la teoría del caso que ya tiene consolidada la fiscalía”, opinó.

Indicó que esta podría ser una estrategia para aminorar la carga penal de Keiko Fujimori, al señalarla como “una persona que no sabía nada”.

“Esto podría buscar favorecerla a ella y debilitar la prisión preventiva ahora que se viene la apelación a la medida”, advirtió.

La versión de Yoshiyama generó también reacciones en el sector político.

En el Congreso de la República, las afirmaciones del ex ministro fujimorista fueron tildadas como un “insulto a todos los peruanos” por parte de la parlamentaria de Alianza para el Progreso Gloria Montenegro.

El congresista de Peruanos por el Kambio Sergio Dávila las consideró una “novela”.

Sin embargo, el vocero de FP, Carlos Tubino, justificó la versión de Yoshiyama, pues sostuvo que es una persona de palabra. Criticó que se le dé más crédito a la versión del empresario brasileño Jorge Barata.

“¿Por qué no creerle [a Jaime Yoshiyama] y sí a Jorge Barata? Acá estamos frente a hechos que tendrán que demostrarse en su momento, si es que esto llega a un proceso”, anotó.

SOBRE APORTES

Marcelo Odebrecht: “Aumentar Keiko 500”

En noviembre del 2017, Marcelo Odebrecht dijo a los fiscales peruanos que tenía la certeza de que se entregó dinero para la campaña de Keiko Fujimori y otros partidos políticos en el 2011.

Agregó que si anotó “aumentar Keiko 500” en su agenda, es porque infería que ya se le había entregado dinero antes.

Jorge Barata: Un millón en total

En su interrogatorio ante fiscales peruanos, el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata precisó que durante la primera vuelta entregó US$500.000 a Jaime Yoshiyama y al ex ministro fujimorista Augusto Bedoya Cámere. Luego, en la segunda vuelta, les dio otros US$500.000 a ambos.

Más información

Sin respuesta

El Comercio trató de recoger la versión de Juan Rassmuss Raier, hijo de Rassmuss Echecopar. Sin embargo, su asistente informó que se encontraba fuera de Chile.

“Una estrategia”

El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde consideró que es difícil creer lo que afirma el ex ministro fujimorista. Añadió que es una estrategia legal.