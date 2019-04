Abogado de Jorge Barata considera antiética actitud de Erasmo Reyna

El abogado Carlos Kauffmann, defensor legal de Jorge Barata, consideró “absurda y antiética” la forma y actitud con la que Erasmo Reyna se acercó a su patrocinado ayer en Curitiba, Brasil, para hablarle sobre el fallecido ex mandatario Alan García.

“Fue una conversación impositiva, fuerte, en la que él [Reyna] buscó extraer partes [de la declaración] que no corresponden a todo lo conversado. [...] La verdad no se dice en un minuto de conversación”, indicó Kauffmann en diálogo con periodistas peruanos.

El abogado del ex directivo de Odebrecht –que estuvo junto a él cuando esto ocurrió– contó que Reyna mantuvo sujetada fuertemente la mano de su cliente y, “de forma impositiva”, intentó extraerle las declaraciones.

“La grabación del abogado, hecha en ese contexto, la considero clandestina y no válida. […] Es una cosa tan baja, tan mala, que no vale la pena tomar medidas. Su actitud no es viable en un abogado, es totalmente absurda y antiética”, agregó.

Según Kauffmann, Jorge Barata fue categórico en decir a Reyna que “mi compromiso es la verdad”. Agregó que, en los dos días de interrogatorios, el ex directivo de Odebrecht ha honrado su compromiso de contar lo hechos tal como sucedieron.

“En estos dos días de declaración, [Barata] cumplió su compromiso de decir toda la verdad y respondió a todas las preguntas que le fueron hechas, sin ninguna reserva. La verdad está siendo esclarecida”, añadió.

Más temprano, fuentes de El Comercio indicaron que Reyna se acercó a Barata para solicitarle que declare “pensando en la memoria” del ex presidente y en la familia de este.

Erasmo Reyna fue impedido de participar de los interrogatorios de este miércoles a Barata por la Procuraduría General de Brasil, porque no representa a ninguno de los implicados en las investigaciones por los sobornos de la carretera Interoceánica Sur y la línea 1 del metro de Lima.