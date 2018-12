Se agudiza tensión entre César Villanueva y la bancada oficialista

Los congresistas Carlos Bruce y Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) cuestionaron al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, por sus recientes declaraciones contra la bancada oficialista y –según Bruce– sus escasas coordinaciones con ese grupo.

“La bancada hace seis meses que no le ve la cara al primer ministro y hace más de dos meses que no le ve la cara al presidente [Martín Vizcarra]. Algunos se preguntan si en realidad el Ejecutivo quiere una bancada oficialista o no”, dijo Bruce.

El legislador contó que en el interior de PpK se comentó la posibilidad de convertirse en una bancada independiente.“El tema quedó ahí, no avanzó más […] pero queda en el aire la pregunta: ¿Tiene sentido que sigamos siendo una bancada de Gobierno cuando no se conversa con nadie del Gobierno? Si no cambian las cosas, el tema está ahí”, dijo.

La vocera alterna de PpK, Ana María Choquehuanca, coincidió en que las reuniones con Villanueva “son muy esporádicas”.

“Si el primer ministro siente que no tiene bancada, le quiero decir que sí la tiene [...] La bancada oficialista es la [del partido] que gana la elección presidencial, y esa es la nuestra. Mi postura no es de un enfrentamiento, sino de calmar las aguas”, dijo.

Fuentes del Ejecutivo aseguraron que la agenda del jefe del Gabinete le ha impedido participar en varias reuniones que sostuvieron los congresistas oficialistas con el presidente Martín Vizcarra, pero señalaron que no han pasado seis meses desde el último encuentro, como afirmó Bruce.

En tanto, Violeta cuestionó a Villanueva por asegurar que “hay un divorcio no solo con el partido [PpK] sino con todos”.

“Si el primer ministro afirma que hay un divorcio con todas las fuerzas políticas, está reconociendo que ha fracasado en su misión de diálogo, y que por tanto requerimos de su relevo para conseguir los consensos e impulsar las reformas que el Perú espera”, manifestó.

Vizcarra fue consultado por estas discrepancias y aseguró que en el Ejecutivo hacen “el máximo esfuerzo por coordinar con el Congreso”.

“Nuestra relación con las bancadas en general es siempre de apertura y en el caso específico de Peruanos por el Kambio tenemos reuniones frecuentes con los voceros”.

Desencuentros

8/11/2018

Villanueva aseguró que el Gobierno no tiene ni bancada ni partido. En PpK rechazaron ese comentario.

13/11/2018

Juan Sheput reclamó que miembros del Gabinete de Villanueva “pasan por encima de” la bancada oficialista para coordinar directamente con Fuerza Popular.

8/12/2018

Villanueva cuestionó que congresistas oficialistas votaran a favor de la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos.