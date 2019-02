Alan García asegura que no teme “en absoluto” ir a la cárcel

El ex presidente Alan García aseguró que no tuvo conocimiento alguno de las cuentas que se abrieron en la Banca Privada de Andorra para pagar coimas por el metro de Lima, confirmadas por los ex directivos de Odebrecht en esta semana de interrogatorios realizados en Brasil. Agregó que no teme ir a prisión.

"Si lo hubiera sabido, hubieran ido mucho antes a proceso y a la cárcel [...] Eso usted y yo lo hemos sabido en el año 2017 o 2018", comentó en declaraciones al diario Trome.

García consideró que, entre los investigados por presuntamente recibir coimas de parte de Odebrecht, se debería diferencia a Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú de su segundo gobierno, con el resto de implicados como Jorge Cuba y Edwin Luyo.

"Yo diferenciaría entre el señor Cuba y el señor Luyo respecto a Atala, que tiene una explicación que ha presentado y que el Poder Judicial verá, pero (a ellos) los calificaría simplemente de haber traicionado la confianza que les dio su ministro al designarlos", manifestó.

Esta semana, el ex tesorero internacional de Odebrecht Luiz da Rocha Soarez detalló ante fiscales peruanos que Miguel Atala recibió US$1'300.000 por un contrato ficticio a través de pagos en una cuenta de la Banca Privada de Andorra y desde la caja 2 de la constructora brasileña.

Miguel Atala ha asegurado ante el Ministerio Público que ese dinero fue recibido como una supuesta venta de un terreno ubicado en El Agustino que luego sería cedido para construir el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. El ex funcionario se encuentra ahora con impedimento de salida de país.

Alan García dijo desconocer de pagos de coimas por el metro de Lima, los cuales llegaron a sumar US$24 millones, según ex directivos de Odebrecht.

"Hasta donde conozco, concretamente se habla de ocho para el viceministro (Jorge) Cuba, yo no sé de más, pero a mí me parece lamentable que una obra tan importante y necesaria se ensucie, porque hay personas que aprovechan para retardar los trámites para cobrarle a la empresa", comentó.

—Sin nervios ante interrogatorios—

En otro momento, el ex jefe de Estado aseguró que no se encuentra nervioso ante la información que está llegando desde Brasil y que no teme "en absoluto" ir a la cárcel tras la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y Odebrecht.

"He declarado que 'otros se venden, yo no' y jamás podrá venir ningún dato ni cuenta ni delación, como no los ha existido en estos dos años", comentó.

Alan García aseguró, en esa línea, que el pago de US$100 mil que recibió por una conferencia que dictó en Brasil en el 2012 no tiene irregularidad alguna ya que no fue un pago "simulado".

"Lo simulado es aquello que no existe. Yo he ido a Sao Paulo, he dado una conferencia ante 300 empresarios de la Federación Industrial. He recibido el pago, como todas mis conferencia en mi cuenta personal e inmediatamente he pagado 30 mil dólares de impuestos a la Sunat [...] Si hay un problema de papeles allá respecto a quién va a pagar o cómo se va a pagar, es de ellos. Yo no tengo nada que ver", indicó.