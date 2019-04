Las claves de la sentencia por los casos de Barrios Altos y La Cantuta

Han pasado diez años desde que se dictó la sentencia que condenó al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel. El juicio oral se inició el 10 de diciembre de 2007 y concluyó el 7 de abril de 2009: 16 meses. En total fueron 161 sesiones públicas.

1. ¿Cuáles fueron los casos?

a. Fujimori fue declarado autor mediato de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. El primero fue el asesinato de 15 personas —entre ellas un niño de 8 años— en una reunión en Barrios Altos, en el centro de Lima, en noviembre de 1991. El segundo fue el secuestro y asesinato de 9 estudiantes y um profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta en julio de 1992. Según el fallo, ninguna de las víctimas era terrorista. También declaró responsable a Fujimori del secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).



2. ¿Qué es eso del “autor mediato”?

a. Es la persona que, sin tirar del gatillo, domina igualmente el ‘disparo’. En este caso, se probó que Fujimori tenía dominio sobre un aparato organizado de poder (el Servicio de Inteligencia Nacional) que, actuando al margen de la legalidad, dictó políticas y órdenes de eliminar a civiles sospechosos de ser terroristas. Las órdenes se daban a través de una cadena de mando que los miembros del Destacamento Colina ejecutaron. Esta acusación fue avalada, además, por la justicia chilena al autorizar la extradición.



3. ¿Fue el primer caso de autoría mediata?

a. Fujimori no fue el primer autor mediato. En 2006, el cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán fue condenado bajo esta calificación por la matanza de 69 comuneros en Lucanamarca. En Argentina, Videla y otros miembros de la Junta Militar también lo fueron. La autoría mediata por dominio de aparatos organizados de poder existe como tesis desde 1963. El penalista alemán Claus Roxin la creó para explicar la responsabilidad penal de Adolf Eichmann, jerarca nazi, en la planificación de la Solución Final: el exterminio de los judíos en los campos de concentración.



4. ¿Por qué los crímenes de AF fueron calificados como de lesa humanidad?

a. “Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal”. El tribunal calificó con esas palabras la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Dedicó todo un capítulo del fallo a explicar esto. Significó reconocer que estos crímenes se cometieron: 1) contra la población civil, 2) de manera sistemática y generalizada, 3) como parte de una política de Estado. El derecho penal internacional prohíbe y castiga estos crímenes internacionales desde los juicios de Núremberg de 1946. La misma fórmula se aplicó en 2007 al condenar al ex militar argentino Adolfo Scilingo, responsable de los ‘vuelos de la muerte’.



b. Sus principales efectos: no prescriptibilidad, no amnistía, no indultos u otra barrera que excluya la responsabilidad penal. Esta calificación también habilita la jurisdicción universal, que es el poder de cualquier Estado de investigar, procesar y sancionar estos hechos aun si el crimen no ocurrió en su territorio o si el autor es extranjero. Es lo que invocó Baltazar Garzón, juez español para abrir un proceso contra Augusto Pinochet en España por crímenes internacionales que ocurrieron en Chile.

5. ¿Qué cosas probó el fallo?

a. Un total de 247 hechos fueron probados en la sentencia. 1) Se probó que Fujimori, en concordancia con los resultados electorales de 1990, fue jefe de las Fuerzas Armadas; 2) que como presidente lideró el cambio de estrategia contrasubversiva; 3) que le dio al SIN y a Vladimiro Montesinos, su asesor, un amplio poder y control en los ámbitos de Defensa; 4) que Montesinos fue jefe real del SIN; 5) que el SIN financió a Colina, un comando paramilitar conformado por miembros del Ejército; 6) que el objetivo de Colina fue eliminar a personas sindicadas por inteligencia de terroristas; 7) que Montesinos fue el nexo de Fujimori en ejecutar los delitos; 8) que Fujimori ayudó a ocultar estos crímenes con leyes de amnistía; 9) que la masacre de La Cantuta ocurrió en respuesta al atentado terrorista de la calle Tarata de julio de 1992 y más. En palabras de Martin Rivas, jefe del Grupo Colina, aplicaron la doctrina del “terror contra el terror”.