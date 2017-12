Alberto Fujimori: la deuda que no borra el indulto Especialistas y procurador anticorrupción explican que la gracia a Alberto Fujimori no lo exonera de millonaria reparación civil, de la cual no ha pagado nada

Además de los casos de corrupción, Fujimori también recibió condenas por otros delitos. (Ilustración: Víctor Sanjinez/El Comercio) Además de los casos de corrupción, Fujimori también recibió condenas por otros delitos. (Ilustración: Víctor Sanjinez/El Comercio)