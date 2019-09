Alejandro Toledo: claves sobre el proceso de extradición y su pedido de libertad

Hoy al mediodía, el juez Thomas S. Hixson, de la corte federal del Distrito Norte de California, dará a conocer su decisión sobre el pedido del expresidente Alejandro Toledo para afrontar su proceso de extradición en libertad bajo fianza.

Toledo, de 74 años, está detenido desde el 16 de julio en la cárcel de Santa Rita (California). El exmandatario es requerido por la justicia peruana para ser procesado por presuntamente haber recibido más de US$30 millones en coimas de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur. A continuación, las claves del caso:

1) ¿Qué pedido resolverá el juez Hixson?

​El magistrado Thomas S. Hixson deberá decidir entre la solicitud de la fiscal federal Elise LaPunzina, quien busca que la detención de Toledo se mantenga, y el requerimiento del abogado del expresidente, que ha planteado su liberación condicionada a una fianza de un millón de dólares.

Inicialmente estaba programado que el juez se pronunciara el 28 de agosto, pero en la audiencia de ese día acordó posponer su decisión para este jueves 12 ante la presentación de nuevos documentos por parte de la defensa del exgobernante.

Juez Thomas S. Hixson, de la corte federal del Distrito Norte de California. Hoy decidirá si Toledo sigue detenido o sale en libertad bajo fianza.

2) Los argumentos de la defensa

El abogado de Toledo sostiene que no hay peligro de fuga pues su cliente asegura que no tiene intención de vivir fuera de Estados Unidos. En un escrito presentado al juez, el procesado indica: “Mi esposa y yo no tenemos intención de vivir en ningún otro lugar que no sea California. Quiero que esté usted seguro de ello”.

La defensa también argumenta que las condiciones carcelarias son extremadamente severas. El abogado de oficio Graham Archer dice que su cliente está recluido en una celda de menos de diez metros cuadrados, que no tiene comunicación con otros internos y que solo cuenta con una hora al aire libre desde su encierro. Además, su único momento para realizar llamadas al exterior es de una hora cada dos días.

El abogado expresa, además, que ocho amigos de Toledo han conseguido financiar el monto de US$1 millón para garantizar la fianza, en una combinación de efectivo e inmuebles, que serán ejecutados si el imputado huye del país.

"Si Toledo no se presenta a las audiencias, esto le costaría caro a amigos suyos de toda la vida. Las personas que han salido al frente para asegurar su liberación lo conocen entre 10 y 50 años, y él los considera sus amigos más cercanos", dice el último escrito entregado el 6 de setiembre.

El abogado de Toledo agrega que uno de los inmuebles presentados para respaldar su fianza pertenece a "dos jubilados que lo conocen desde hace 50 años". "La ejecución de la fianza sería un golpe financiero irrecuperable para ellos, pero de todos modos lo apoyan inequívocamente", añade.

Algunos de los amigos de Toledo son Enrique y Marjorie Leon (los dos jubilados que viven en Washington), Nancy Meister y Augusto Wong, un odontólogo peruano radicado en Nueva Jersey que lideró la campaña de Perú Posible en ese estado —conocido por su elevada presencia de migrantes peruanos— durante las elecciones del 2011.

También: Martin Carnoy, profesor de educación de la escuela de posgrado de Stanford; Andrea Neves, exprofesora de educación de Stanford; Eric Bredo, quien obtuvo una maestría y un doctorado en la misma casa de estudios entre 1966 y 1975; y Larry Diamond, egresado y profesor de esa universidad.

3) Los argumentos de la fiscal federal

​La fiscal Elise LaPunzina sostiene que existe un alto riesgo de fuga por parte de Alejandro Toledo. Por eso insiste en que permanezca detenido.

En cuanto a la garantía de la fianza, LaPunzina manifiesta que los amigos de Alejandro Toledo no tienen capacidad real para retenerlo si decide escapar del país. "Cuatro de los garantes propuestos no viven cerca de Toledo, ni siquiera en el estado de California; entonces, no pueden asegurar la permanencia de Toledo en este distrito", dice.

Agrega que, si bien los otros cuatro garantes sí viven en California, la cantidad que ofrecen para la fianza de Toledo es muy baja en comparación con sus fortunas. "Como estos garantes no enfrentarán ninguna dificultad financiera significativa si Toledo huyera, él tendría muy pocos incentivos para cumplir con los términos de la fianza", asegura.

En cuanto a las condiciones carcelarias y el aislamiento al que Toledo está sujeto, la fiscal dice que el exmandatario "solicitó estar bajo una protección especial. Una de las funciones del régimen de aislamiento es proveer mayor seguridad para los internos. El aislamiento se debe en parte a su pedido de protección especial".

4) ¿Qué sucede si el juez no acepta el pedido de libertad?

Si el juez federal rechaza el pedido de la defensa de libertad bajo fianza, Toledo continuará detenido durante el proceso de extradición, hasta que se determine si será entregado a las autoridades peruanas.

Si finalmente la corte federal concede la extradición, el expediente será enviado al Departamento de Estado, que estudiará la documentación presentada por las partes. Después, de aprobarse el requerimiento, el exmandatario podrá ser entregado a las autoridades peruanas.

5) ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de extradición en EE.UU.?

Desde que se solicitó el arresto con fines de extradición de Toledo hasta su detención, han pasado dos años y seis meses.

El 9 de febrero del 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo a pedido de la fiscalía, que lo investiga por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por el Caso Odebrecht. El 21 del mismo mes, Concepción envió el cuadernillo de extradición a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

El 13 de marzo del 2018, la Corte Suprema aprobó solicitar el pedido de extradición. Dos meses después, el 25 de mayo, la cancillería confirmó que el cuadernillo de extradición había sido entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos.

El 31 de enero de este año, el Departamento de Justicia de EE.UU. empezó a revisar el cuaderno de extradición.

Mes y medio después, el 17 de marzo, Toledo fue detenido en estado de ebriedad en la vía pública en California. Esta medida temporal no tenía nada que ver con la extradición.

El 25 de abril, Jorge Barata afirmó que Odebrecht pagó US$31 millones en coimas a Toledo. El exejecutivo declaró que la constructora le dio un adelanto de US$4 millones por la carretera Interoceánica y posteriormente US$27 millones a través del empresario peruano-israelí Josef Maiman. Toledo ha negado esto.

Finalmente, Toledo fue arrestado en EE.UU. el 16 de julio por orden del juez Hixson como parte del proceso de extradición. Tres días más tarde se realizó una primera audiencia para evaluar el pedido del exmandatario para afrontar dicho proceso en libertad bajo fianza. El juez denegó la solicitud y dispuso que siga detenido.