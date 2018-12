Asilo rechazado y persecución descartada: cronología del caso

La llamada del canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, comunicando la decisión de su gobierno de rechazar el pedido de asilo diplomático del ex presidente Alan García Pérez fue recibida aproximadamente a las 7:30 a.m. de ayer por su homólogo peruano, Néstor Popolizio, quien a esa hora desayunaba en su vivienda. Luego, el ministro llamó al presidente Martín Vizcarra para transmitirle la noticia.

Uruguay también pidió a García Pérez que abandonara “inmediatamente” la residencia de su embajador Carlos Barros, donde permanecía desde la noche del sábado 17 de noviembre, horas después de que un juez ordenara su impedimento de salida del país por 18 meses, como parte de la investigación por el caso de la línea 1 del metro de Lima.

El propio presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, confirmó la noticia una hora después en conferencia de prensa, al término de una sesión de su Consejo de Ministros.

“No hemos concedido el pedido de asilo […]. En el Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado”, afirmó el mandatario uruguayo, y subrayó que es el Poder Judicial del Perú el que investiga a García por “eventuales delitos económicos”.

“Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales, no concedemos el asilo político”, enfatizó Vázquez junto a Nin Novoa.

Vázquez dijo que estudiaron el expediente que envió el Gobierno del Perú de más de mil hojas, así como la carta de Alan García y los sustentos de su abogado, pero que no tomaron en cuenta los pronunciamientos de las ONG.

Fuentes de la cancillería peruana precisaron que el expediente tenía unas 100 hojas y que la cantidad pudo incrementarse con la información que envió la propia embajada de Uruguay.

El canciller Nin Novoa recordó que el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954, citada por Alan García en su solicitud, establece que “no es lícito” conceder asilo a personas que al tiempo de pedirlo estén siendo procesadas por delitos comunes o hayan sido inculpadas.

Luego de conocerse el rechazo, las cámaras de televisión captaron un vehículo de lunas polarizadas ingresando y luego saliendo de la vivienda de Barros. Minutos después, este salió a informar a la prensa que García ya había dejado su casa.

“Él ya se ha retirado de mi residencia. ¡Volvamos a la paz! ¡Quedan liberados!”, expresó el diplomático, que según pudo conocer este Diario acababa de concluir la remodelación de su residencia, la misma que habita junto a su esposa, cuando tuvo que alojar a García Pérez hace 16 días.

—“Nadie tiene corona”—

Casi tres horas después de conocida la decisión uruguaya, el presidente Martín Vizcarra se pronunció vía Twitter. Señaló que nadie en el Perú tiene corona y que “nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso”.

Vizcarra había insistido en los últimos días que en nuestro país no existe ningún tipo de persecución política, y que utilizar ese pretexto para no responder a la justicia no ayuda a la lucha anticorrupción.

Incluso dijo que, ante las eventuales investigaciones sobre el aeropuerto de Chinchero, él sí daba la cara. “Nunca nos escondemos”, refirió el último viernes desde Paracas.

El primer ministro César Villanueva dijo más temprano que Uruguay había ratificado que en el Perú hay un Estado de derecho, democracia plena y un respeto a la institucionalidad.

Políticos uruguayos respaldaron la decisión del gobierno de su país de negar el asilo. El ex presidente Julio María Sanguinetti remarcó que el tema del asilo “no es político, sino jurídico”.

Mientras que el senador Javier García, del opositor Partido Nacional, destacó que la figura está para proteger la persecución por ideas y no para proteger delitos comunes ni corrupción.

Cronología del caso:



1/11/2018

Desde su cuenta de Twitter, Alan García afirmó que la justicia estaba politizada y deslizó que se gestaba un golpe de Estado desde el gobierno del presidente Martín Vizcarra.



15/11/2018

Alan García llegó a Lima de España para declarar en el caso del metro de Lima. El fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación y solicitó su impedimento de salida del país.



17/11/2018

El Poder Judicial dictaminó el impedimento de salida por 18 meses. Antes de la audiencia el ex mandatario se allanó al pedido fiscal.

Alan García acudió a la embajada de Uruguay, en San Isidro, y solicitó asilo diplomático. Argumentó persecución política.



18/11/2018

La cancillería informó de la solicitud del ex presidente a Uruguay y de su permanencia en la residencia del embajador de ese país.

El presidente Martín Vizcarra se comunicó con su homólogo Tabaré Vázquez, a quien dijo que iba a enviar información sobre García.

El abogado de García, Erasmo Reyna, dijo que tenían conocimiento de que iban a detener al ex presidente. El fiscal Rafael Vela rechazó dicha versión.



20/11/2018

El Gobierno entregó al embajador uruguayo Carlos Barros una nota diplomática y un informe respecto a la situación del ex mandatario.



22/11/2018

El presidente Martín Vizcarra afirmó que en el Perú “existe pleno Estado de derecho e independencia de poderes”.



26/11/2018

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo que analizarán elementos jurídicos, y en "el tiempo que sea necesario”.



27/11/2018

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, consideró “difícil” la decisión sobre asilo. Reiteró que no había un plazo para resolver.