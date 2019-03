Brenda Álvarez: "La relación era de periodista y fuente"

En entrevista con El Comercio, Brenda Álvarez abogada de la periodista que denunció por acoso sexual al congresista Yonhy Lescano , desmintió que entre la periodista y el parlamentario existiera alguna “amistad”, como lo señaló este último en un comunicado publicado la semana pasada.

“La relación era entre una periodista y una fuente, cordial como los periodistas suelen tener con sus fuentes”, señaló. Reiteró, a su vez, que no era una relación de amigos y agregó que, en ningún momento, hubo un intercambio físico y que todas las conversaciones se dieron a través de Whatsapp y llamadas telefónicas.

Consultada por el motivo que llevó a la periodista a denunciar, señaló que la denuncia de la azafata de Lan por tocamientos indebidos contra el parlamentario Moisés Mamani fue clave. “Hay situaciones que a muchas mujeres las llevan a pensar y a meditar mucho su decisión; en principio, ella no hace la denuncia porque ella tenía y tiene mucho miedo”, señaló.

La abogada de Promsex señaló que la periodista actualmente está siendo afectada por la presión que siente de medios de comunicación y los mensajes que circulan en la opinión pública, que no necesariamente están a favor de la víctima, sino que están constantemente echándole la culpa de una u otra manera.

Periodismo y acoso

Álvarez cuenta que el caso de la periodista no es aislado, sino que forma parte de un fenómeno de agresiones contra periodistas por parte de políticos, lo que es normalizado. “Casos como estos nos llevan a pensar cuál es el grado de tolerancia frente a estos actos que atentan contra la libertad sexual de muchas personas”, sostuvo.



Agregó, por su parte, que no todas las mujeres reaccionan igual ante estas agresiones. En respuesta a los comentarios que preguntan por qué la periodista no fue más confrontacional o bloqueó al congresista, Álvarez aclara que en su caso sí hubo llamadas de atención. “Pero muchas veces, tratamos de pensar que esas cosas no nos están sucediendo a nosotras; todas las personas que hemos vivido una experiencia de acoso sexual sabemos que es muy difícil identificar inicialmente una conducta de acoso”, expresa.

Acción Popular

El miércoles, el congresista Edmundo del Águila, vocero de la bancada de Acción Popular mostró el apoyo a Yonhy Lescano, a quien llamó “correligionario y amigo”. Este, aclaró, que esto no significa “blindar ni entorpecer” la investigación en su contra.



Su colega, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, sin embargo, precisó que, en la reunión del grupo parlamentario, solo se acordó respaldar el comunicado de Acción Popular del lunes, a favor de la investigación de la Comisión de Ética y del Ministerio Público.

Sobre esta reacción de parte del partido político, Álvarez sostuvo que “esta era una oportunidad para comprometerse con la defensa de los derechos de las mujeres, pero lo que vemos es una defensa que va en el mismo sentido que el machismo”.