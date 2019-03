Carlos Bruce: Espero que Sheput tenga la cara e hidalguía de ofrecer disculpas

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, hizo un llamado para que el congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) tenga “la hidalguía” de ofrecerle disculpas cuando se determine que no es responsable en la investigación que sigue en su contra la fiscalía por presuntos vínculos con la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

Según indicó Bruce, luego que su bancada Peruanos por el Kambio decidiera abrir un proceso sancionador en contra de Gilbert Violeta y Juan Sheput, estos se volvieron opositores al gobierno.

“Hace pocas semanas, con mi voto favorable, mi bancada expulsó a Sheput y Violeta, así que no me debe querer en lo absoluto y de hecho es una persona opositora al gobierno y un adversario. Él [Juan Sheput] macha honras con mucha facilidad, está bien, yo lo acepto, pero cuando la fiscalía determine que esto es una tontería, espero que Sheput tenga la cara e hidalguía de pedir disculpas”, dijo en declaraciones a ATV.

El último lunes, el congresista Juan Sheput consideró que el presidente Martín Vizcarra tiene un doble discurso frente a los actos de corrupción, entre ellos los que involucran presuntamente al ministro Carlos Bruce.

"Ese doble discurso del gobierno, me lleva a pensar que lamentablemente, el tema de lucha contra la corrupción son solo palabras. Son palabras cuando se cree conveniente, con el único ánimo de desviar la atención de la ciudadanía sobre otros temas más puntuales como la inseguridad, la economía que está paralizada", dijo en Radio Exitosa.

“Espero que tenga la hidalguía de pedir disculpas cuando se demuestre mi inocencia”, reiteró Carlos Bruce.

Los Temerarios del Crimen

El titular de la cartera de Vivienda se refirió también a la investigación en su contra a cargo del fiscal contra el Crimen Organizado, Juan Carrasco, por presuntamente favorecer a empresas en licitaciones públicas bajo el pago de un soborno junto con el ex alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

“[El fiscal] está violando la ley porque la ley dice que los dichos de los colaboradores eficaces tienen que ser corroborados y eso es algo que él no ha hecho y ha hecho esta acusación manchando honras”, afirmó.

Según detalló Carlos Bruce, cuando asumió el Ministerio de Vivienda en el 2017, viajó a Piura, Tumbes y Chiclayo, y en las tres ciudades comprobó que los desagües se encontraban en pésimo estado, exponiendo a adultos y niños, por lo que priorizó la solución a ese problema con la elaboración de expedientes técnicos.

“De pronto, alguien del ministerio descubre que en los municipios habían hecho expedientes técnicos de obras y que en muchos casos estas obras coincidían con las obras de reconstrucción, entonces ya teníamos el expediente, podíamos licitar la obra y en dos semanas construir”, contó.

Sin embargo, el ex alcalde Cornejo Chinguel no hizo llegar dicho documento, por lo que tuvo que comunicarse personalmente con él porque no le contestaba las llamadas a su viceministro de Saneamiento. Agregó que tiene al menos a seis testigos que corroboren esta versión y que den cuenta de la conversación que mantuvieron.

“Yo no participé de ninguna etapa de la licitación, todos los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Saneamiento están a disposición de la fiscalía para que les pregunten si alguna vez yo si quiera pregunté quién iba a ganar la obra”, aseveró.