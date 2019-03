César Hinostroza: convocan a audiencia sobre calificación de presuntos delitos

A solicitud del fiscal Jesús Fernández Alarcón, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó una audiencia de precisión de calificación jurídica para el miércoles 27 a las 9:00 a.m. en torno a la investigación que se les sigue al destituido ex juez supremo César Hinostroza y a ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Precisamente, el representante del Ministerio Público había indicado a El Comercio en una entrevista brindada la semana pasada que esta audiencia tenía la finalidad de recalificar el tipo penal contra César Hinostroza y los ex integrantes del CNM a "unos más graves".

"Como el caso [de Hinostroza] viene del Congreso, los hechos no se pueden variar, pero sí adecuar al presunto delito. Él está por negociación [incompatible] y ahora estamos imputando tráfico de influencias en concurso real con crimen organizado", manifestó Jesús Fernanández Alarcón.

Además de César Hinostroza, también figuran como indagados en esta investigación preparatoria con ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Orlando Velásquez Benites y Guido Aguila Grados.

Algunos de los delitos imputados a los diferentes investigados son presunto patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible, organización criminal y cohecho pasivo específico.

A su vez, el juzgado pidió que se notifique a los investigados para que concurran a la audiencia, así como al fiscal Jesús Fernández Alarcón.

Cabe señalar que Julio Gutiérrez Pebe cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, mientras que César Hinostroza se encuentra detenido en España, a donde huyó a pesar de tener impedimento de salida del país a causa de las investigaciones por supuestamente ser el líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.