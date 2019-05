César Hinostroza presentó recurso de súplica contra su extradición en España

El ex juez supremo César Hinostroza, quien huyó del Perú en octubre del 2018 y es sindicado como presunto cabecilla de "Los Cuellos Blancos del Puerto", apeló la decisión de la justicia de España de admitir el pedido de extradición en su contra.

El procurador de tribunales de España, Nuño Segundo Blanco Rodríguez, presentó el recurso de súplica ante la Audiencia Nacional de España, a pedido del abogado de César Hinostroza, Guillermo Ruiz.

►César Hinostroza: jueces españoles rechazaron pedido de prisión provisional

►Salaverry: Blindaje a César Hinostroza le está pasando factura al país

En el documento difundido por RPP, el abogado del ex magistrado peruano menciona que fueron notificados el 13 de mayo último que se aprobó el pedido de extradición de Perú por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.

Indica que la solicitud para extraditar a Hinostroza Pariachi rechaza el extremo de incluir el presunto delito de organización criminal.

El 16 de mayo, la Audiencia Nacional rechazó un pedido para que se aplique una medida de prisión provisional contra César Hinostroza luego que se admitiera en primera instancia su extradición. Esto ratificó que el ex juez afronte el resto del proceso en libertad con condiciones.

El abogado de Hinostroza, Guillermo Ruiz, había adelantado que presentaría el recurso de súplica alegando que los delitos que se le imputaban a su defendido no estaban claros.

"Uno de los puntos fuertes a nuestro favor era que el cuaderno de extradición estaba bastante cojo en cuanto a la definición de los hechos e íbamos al punto principal: que no son los hechos imputados al señor Hinostroza delitos en España. En el momento en que no son delitos en España no se podría entregar y esa va a ser la misma alegación para el pleno, para que vuelvan a valorar lo que ha decidido la sala", comentó la semana pasada.