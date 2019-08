César Villanueva niega haber recibido "un solo centavo" de Barata o de Odebrecht

El congresista y ex primer ministro César Villanueva negó "tajántemente haber recibido un solo centavo de Jorge Barata o de cualquier persona ligada a la empresa Odebrecht". Esto luego de que el exsuperintendente de la constructora brasileña declaró que se le entregó US$ 60 mil por la obra carretera Cuñumbuque—Zapatero—San José de Sisa.

"Las declaraciones del señor Barata me han sorprendido... me he tomado el tiempo para explicar esta denuncia a mi bancada, a la que he pedido licencia mientras duren las investigaciones", señaló en rueda de prensa.

El último martes, Villanueva fue señalado por el brasileño Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en el Perú, como el receptor de esa cantidad bajo el ‘codinome’ (seudónimo) de ‘Curriculum Vita’.

"Dado que vivimos en un mundo de sospechas, pedí a mi abogado que exprese a la Fiscalía mi disposición a colaborar de cualquier forma, que busquen mis cuentas, con toda libertad y sin ninguna restricción", exclamó.

César Villanueva: Niego tajantemente haber recibido un solo centavo de este señor (Barata) o cualquier persona ligada a Odebrecht @Politica_ECpe pic.twitter.com/pIHfR6hS7o — Martín Calderón (@CalderonPasache) August 9, 2019

Según la versión que dio Barata a los fiscales José Domingo Pérez y Geovana Mori, del equipo que investiga el Caso Lava Jato, la empresa Odebrecht realizó dos depósitos de US$ 30 mil a Villanueva por la mencionada obra, que se adjudicó en el 2008, cuando este era gobernador regional de San Martín.

Los pagos se realizaron por orden de Eleuberto Martorelli, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, declaró Barata, de acuerdo a fuentes de El Comercio.

Además, el congresista reiteró que envió una carta al presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, para notificarle su decisión de renunciar a su inmunidad parlamentaria y colaborar con las investigaciones.

Sin embargo, se trataría solo de un gesto político, ya que la petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice tramitar un proceso penal en contra de un legislador debe ser formulada por la Corte Suprema y decidida por el Congreso.

Ya en julio pasado, El Comercio le consultó por su participación en supuestas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro de la carretera. En aquella ocasión lo negó tajantemente.

Además, respondió por su viaje a Brasil entre el 29 de enero y el 2 de febrero del 2009, cuatro meses después que se le otorgara la buena pro a Odebrecht de la mencionada carretera.

“Ahora todo es sospechoso, claro, yo sé. […] Mi viaje a Brasil obedece a una visita a invitación de un organismo internacional para tener una conferencia con los gobiernos regionales amazónicos de Brasil”, dijo.

Tras conocerse la confesión de Barata, se ha recordado que Villanueva impulsó la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

Kuczynski decidió renunciar a su cargo antes de someterse al proceso de vacancia ante el Congreso, y su puesto fue asumido por Martín Vizcarra, quien nombró a Villanueva como primer ministro.