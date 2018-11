El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, afirmó este jueves por la noche que no tiene motivos para dejar el cargo de titular del Ministerio Público, pues hacerlo denotaría que “es sospechoso” de los cuestionamientos que se formulan en su contra.

En una entrevista concedida a CNN en Español, Pedro Chávarry indicó que las conversaciones de presuntos integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, donde se le menciona, no revelan “ninguna acción delictuosa” por su parte.

“En el momento que no sentimos que hay culpa o responsabilidad, no puedo aceptar que se me pida que dé un paso al costado. En el inicio de la función del cargo he sentido con mucho malestar la falta de apoyo del Gobierno para realizar mi función”, cuestionó.

“El presidente ha manifestado que debo dar un paso al costado. Yo me he preguntado ¿un paso al costado por qué? Sería aceptar que soy sospechoso. Yo en 40 años nunca he tenido un problema, sanción o amonestación”, remarcó.

Pedro Chávarry afirmó también que se someterá a todas las investigaciones e interrogatorios que se le desee realizar, a propósito de la citación cursada por el fiscal José Domingo Pérez por el caso de lavado de activos que se sigue contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Además, indicó que se malinterpretó su declaración sobre el fiscal Pérez, quien también integra el Equipo Especial del Caso Lava Jato, cuando se le consultó si tiene facultades para removerlo de su cargo.

“Bueno, me preguntaron y yo dije que sí porque yo tengo facultades para pedir hacer los cambios, pero no fue mi posición en sentido que lo iba a hacer. Él está trabajando”, indicó el titular del MP.

“Ahora, si él me cita, como recién hoy día he recibido esa notificación, primero se enteraron los medios […] Es que hay formas de cómo dirigirse a las personas. El señor no tiene las formas adecuadas, pero, en fin, voy a obviarlo, yo digo si se trata de investigar yo me someto a la investigación o al interrogatorio”, afirmó.

En otro momento, Pedro Chávarry precisó que es testigo del caso que se sigue contra Keiko Fujimori al ser mencionado en el chat de Telegram ‘La Botica’, donde participaba Keiko Fujimori, su asesor Pier Figari y algunos congresistas de Fuerza Popular.

“[En el chat] tampoco [se] dice nada contra mí, solamente dicen que, por el contrario, me halaga que las personas que me han mencionado dicen que hay que apoyar al doctor Chávarry porque es un hombre correcto. Entonces eso me halaga porque realmente me siento así, de esa manera”, sentenció.