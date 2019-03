Concertación Parlamentaria es la nueva bancada con miembros del partido Contigo

Los ex congresistas oficialistas Juan Sheput, Gilbert Violeta, Salvador Heresi y Pedro Olaechea así como los parlamentarios Jorge Castro (ex Frente Amplio) y Julio Rosas (ex APP) formalizaron hoy la creación de la bancada de Concertación Parlamentaria.

A través de un oficio dirigido al oficial mayor del Congreso, Gianmarco Paz, los legisladores solicitaron el registro e inscripción de su nueva agrupación política.

►Las principales propuestas que planteó la comisión de reforma política

►Operativos hacen destacar a George Forsyth entre líderes políticos

"Los congresistas que suscribimos [este documento] tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez pedirle se sirva formalizar el registro e inscripción correspondiente de la conformación del grupo parlamentario que bajo la forma de agrupación política denominamos 'Concertación Parlamentaria'", indica el documento.

En conferencia de prensa, Julio Rosas resaltó que esta bancada es el resultado de la unión de los integrantes del partido Contigo y de aquellos que se reunieron para formar Acción Republicana sin éxito.

“Esta nueva bancada Concertación Parlamentaria es la unión de Contigo y Acción Republicana, para trabajar en bien del país. Vamos a respetar la vida y la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades”, precisó.

Asimismo, mencionó que otros de sus objetivos son “respetar, defender y promover a la familia como base de la sociedad peruana”, así como trabajar en favor de todos los peruanos.

A su turno, Salvador Heresi refirió que la agrupación tendrá una posición vigilante y fiscalizadora con la gestión del presidente Martín Vizcarra, apoyando lo positivo y rechazando lo que consideren perjudicial.

“En relación con el gobierno del presidente Vizcarra, seremos una voz democrática, vigilante y fiscalizadora, pero al mismo tiempo propositiva. Apoyaremos los temas positivos para el desarrollo de nuestro país, seremos vigilantes y rechazaremos y seremos opositores a lo que consideremos que sea perjudicial para el desarrollo de nuestro país”, dijo.



Además, refirió que se trata de una bancada con contenido y un mensaje que tiene visión de país, el cual será trasladado en el debate parlamentario.

Finalmente, Gilbert Violeta aprovechó la oportunidad para exhortar a aquellos legisladores que aún se mantienen como no agrupados, a unirse a su agrupación para “el ejercicio pleno de sus derechos”.