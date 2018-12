Congresistas no agrupados forman dos nuevas bancadas

En tan solo cuatro horas se crearon dos nuevas bancadas en el Congreso. Esto debido a la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien autorizó al oficial mayor a registrar a nuevos grupos parlamentarios en mérito a las dos resoluciones del Tribunal Constitucional que habilitan la unión formal de congresistas no agrupados que hayan renunciado a sus grupos de origen por temas de conciencia.

La resolución de Salaverry se dio a conocer al mediodía, y, a las 4 de la tarde, dos bloques de no agrupados ya habían solicitado su registro: Cambio 21, integrado por los nueve legisladores que renunciaron a Fuerza Popular (conocidos como los ‘avengers’), y la Bancada Liberal, con 4 ex oficialistas y 1 ex fujimorista.

La creación del grupo Bicentenario del Perú quedó en suspenso debido a que a su promotor Roberto Vieira no se vería beneficiado por los alcances de las resoluciones del TC. Vieira no renunció a Peruanos por el Kambio, sino que lo expulsaron.

(El Comercio)

El legislador dijo a este Diario que hablaría con su antigua bancada para anular la expulsión.Con la oficialización de Cambio 21 y Bancada Liberal, el número de grupos se eleva a 9 (este quinquenio empezó con 6), y los no agrupados se reducen de 21 a 7.

La legisladora Maritza García, de la nueva bancada Cambio 21, indicó que el siguiente paso será que el presidente del Congreso reconozca la reincorporación de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes fueron suspendidos mientras dure la investigación fiscal por la supuesta negociación de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

(El Comercio)

Si este pedido tiene éxito, su grupo parlamentario sumaría 12 miembros y Fuerza Popular perdería 3 integrantes: pasaría de 61 a 58.

García aseveró que FP no solo teme perder más miembros, sino que también su mayoría en comisiones claves.

Fuerza Popular debería tener otro miembro menos tras la renuncia de Úrsula Letona, pero hasta la fecha la bancada no oficializa la salida de la ex vocera.

(El Comercio)

—Contraataque—

Salaverry solicitó una opinión consultiva a la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, el 14 de agosto. Cuatro meses después, la legisladora Bartra no emitió respuesta y cuando ese Diario le consultó al respecto, el mes pasado, dijo que no tenía fecha aún para presentar el informe.

Salaverry, en su resolución, se basa en otros informes de dicha comisión, del 2004 y 2014, que señalan que las sentencias del TC son vinculantes.

Fuerza Popular se ha pronunciado en contra de la decisión. Su vocero, Carlos Tubino, remitió una carta pidiendo una reunión urgente de la Junta de Portavoces. El oficio cuenta con la firma de los voceros del Apra, Alianza para el Progreso y Acción Popular.

Tubino aseguró que buscarán revertir la decisión, ya que no se respetó la decisión del Consejo Directivo de esperar a Constitución y que no se consultó con la Mesa Directiva.

Sin embargo, en la noche Salaverry señaló en RPP que “no hay temas pendientes. No veo por qué tenga que convocarse a Junta de Portavoces”.

—Procedimiento—

El libro “Presidencia de las Asambleas Parlamentarias Nacionales” (Georges Bergougnous, Unión Interparlamentaria) refiere que los precedentes permiten al presidente del Congreso basar sus decisiones con autoridad reforzada y que es dueño de aplicarlas o crear otras nuevas. “Incumbe entonces al presidente reaccionar frente a una dificultad inédita y ante el silencio de los textos o de los precedentes, adoptar la decisión que considere más apropiada”.

El ex oficial mayor José Cevasco señala que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tiene la facultad para adoptar la decisión ante el silencio de la Comisión de Constitución y con la opinión favorable de la Oficialía Mayor.

Sin embargo, indicó que antes pudo haber convocado al Consejo Directivo para fijar un plazo a Constitución e informar que, de no cumplirse con este, emitiría un informe propio.