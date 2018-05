Pleno regresó a comisiones pedido para que SBS regule a cooperativas

El pleno del Congreso de la República decidió este jueves que el dictamen de ley que establece que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sea revisado nuevamente por las comisiones de Economía y de Producción.

El tema fue puesto en agenda luego de que voceros de casi todas las bancadas coincidieran en que la SBS debía ser empoderada con la facultad de fiscalizar a las cooperativas.

El debate se extendió por más de cuatro horas. Al final de la jornada, el vicepresidente de la Comisión de Producción, Víctor Albrecht, sugirió que el dictamen retorne a los grupos parlamentarios, pedido que fue aprobado por 46 votos a favor y 42 en contra (se registraron 89 asistentes y se requería la mitad más uno).

Votación. La congresista Yeni Vilcatoma también se expresó a favor de que las comisiones de Economía y de Producción vuelvan a revisar el dictamen.

Durante su intervención en el pleno, el titular de la Comisión de Economía, Guido Lombardi, sostuvo que la medida no solo trata de proteger el dinero de los ahorristas, sino también evitar que a través de esas entidades se puedan efectuar mecanismos de lavado de activos.

“No es eso un secreto y por eso pongo énfasis en señalar la enorme cantidad de cooperativas que han aparecido en el Vraem, donde se reportan lavanderías del narcotráfico, minería ilegal y delitos de enriquecimiento ilícito”, sostuvo durante el debate.

Tras esto, el legislador fujimorista Dalmiro Palomino señaló que en la región Apurímac se han presentado casos de estafa por parte de algunas cooperativas de ahorro y crédito que, amparándose en los vacíos legales sobre fiscalización en el tema, han realizado actividades ilícitas.

Por su lado, la congresista de Alianza para el Progreso Marisol Espinoza expresó su preocupación por la situación de las cooperativas relacionadas al sector agrario. Según sostuvo, hay desconocimiento sobre “el sistema de producción en el país y cómo surgen las cooperativas en los años de 1960 por actos de solidaridad”.

En otro momento, el congresista fujimorista Juan Carlos del Águila indicó que el Caso Lava Jato ha dado muestras de que la SBS no ha estado a la altura de las exigencias de la coyuntura. “La SBS no es una institución impoluta. Todos queremos transparencia, [las cooperativas] tienen que ser supervisadas, pero no le creemos a la SBS, este tema debe ser más analizado”, dijo.

-Acusaciones contra Letona-

Horas antes al debate en el pleno del Congreso, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde había cuestionado a su colega de Fuerza Popular Úrsula Letona por presentar un dictamen en la Comisión de Constitución, que ella preside, para que se cree una superintendencia exclusiva para las cooperativas.

"La señora Letona ha aceptado que ella, sin ser cooperativista, ha recibido un préstamo de 75 mil soles de una cooperativa que está presente en el Congreso para sus gastos de campaña. Osea, Odebrecht no puede financiar a congresistas pero sí una cooperativa", dijo.

Según comentó García Belaunde, Letona hace lobbies a favor de cooperativas informales que pueden lavar dinero del narcotráfico por falta de fiscalización de la SBS.

En su defensa, Úrsula Letona dijo a Canal N que luego de presentar un proyecto de reforma constitucional que crea una superintendencia de entidades solidarias, “lo único que he recibido son insultos, ataques y mentiras, nunca de parte de mis colegas un argumento de fondo que cuestione el proyecto”.

Asimismo, el portal Ojo Público publicó una nota en la que sostiene que Letona tuvo como asesor a Miguel Vásquez Cárdenas, un presunto gestor de interés del sector de las cooperativas. Vásquez habría elaborado un informe contrario al pedido de que la SBS supervise a las cooperativas.

“Al señor Vásquez lo conozco desde el Ministerio de la Producción. Es de profesión cooperativista, no lo conozco como un gestor de intereses, pero es una persona vinculada al mundo cooperativo y que conoce. No ha sido asesor de mi despacho, ha sido asesor de la Comisión de la OCDE porque también ve temas de modernización del Estado. Yo nunca le he encargado que vea este proyecto porque los informes y proyectos de mi despacho los veo yo”, contestó la fujimorista.