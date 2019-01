Daniel Salaverry: Cambios son positivos y van a mejorar la imagen del Congreso

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señaló este miércoles que estaba “satisfecho” tras la aprobación en el Consejo Directivo de la recomposición de las comisiones en el Parlamento. Consideró que estos cambios van a “mejorar la imagen” de este poder del Estado.

“Entiendo que para algunos sea difícil asimilar los cambios, pero estos son positivos que no solamente van a mejorar la imagen del Congreso sino que van a permitir que aquellos casos que -no voy a decir que están siendo blindados porque no voy a usar ese término- no están siendo atendidos en la subcomisión de acusaciones constitucionales o en la comisión de ética, puedan de una vez procesarse y resolverse para la tranquilidad de toda la población”, manifestó Daniel Salaverry al finalizar la sesión del Consejo Directivo.

El titular del Parlamento resaltó que era “importante” recomponer las 24 comisiones ordinarias, la Comisión Permanente, las comisiones de Ética y de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que los acuerdos “lleven a un mayor diálogo un mayor consenso”.

Daniel Salaverry “lamentó los exabruptos de algunos congresistas” en referencia a los parlamentarios de Fuerza Popular, quienes se retiraron de la sesión del Consejo Directivo.

“No solamente se han retirado de la sesión, sino que han lanzado adjetivos y agravios. Pero esas son las cosas que tenemos que desterrar del Congreso si queremos recuperar la confianza de la gente”, dijo.

El congresista no agrupado remarcó que las bancadas parlamentarias “no son pequeños feudos”, sino que representan a los ciudadanos, y rechazó que esté actuando autoritariamente, como lo acusó Fuerza Popular. Aseguró que sólo está acatando y ejecutando un fallo del Tribunal Constitucional sobre conformación de las nuevas agrupaciones.

“Que ha desencadenado todo lo demás. Al acatar el fallo del Tribunal Constitucional y al aceptar que se creen nuevas bancadas, hay una nueva proporcionalidad en las comisiones y de acuerdo a la junta de portavoces hoy en el Consejo Directivo se han recompuesto estas comisiones. Nada más. Todo lo contrario [a autoritario]. Estamos acatando los fallos”, sostuvo.