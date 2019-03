Daniel Salaverry: Yonhy Lescano me pidió que "no levantara" la denuncia de acoso

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, envió un oficio a la Comisión de Ética para informar que, antes que se confirmara la identidad del legislador que había protagonizado unos chats que revelaban un acoso sexual contra una periodista, Yonhy Lescano (Acción Popular) le pidió que no siguiera hablando de ese caso.

En el documento que fue recibido por la Comisión de Ética esta mañana, Daniel Salaverry recuerda que el 28 de febrero, luego de declarar ante la prensa para pedir que la víctima del acoso sexual acuda a los canales legales para hacer oficial su denuncia, recibió a Lescano en su despacho de forma "inesperada".

"Minutos luego de mis declaraciones, recibí en mi oficina de la Presidencia del Congreso la visita inesperada del congresista Yonhy Lescano Ancieta, quien me refirió que: conocía a la denunciante del supuesto acoso expuesto por el periodista Erick Sánchez en sus redes sociales y también al congresista autor de los mensajes", señaló el titular del Parlamento.

"Asimismo, (Yonhy Lescano me dijo) que la denunciante tenía una relación con un amigo y que el congresista era casado. Por ello en consideración a las familias de ambos, ellos no querían que se levantara más el tema", añadió.

Daniel Salaverry asegura que rechazó el pedido de Yonhy Lescano ya que consideraba que esa denuncia debía ser investigada y sancionada.

El día siguiente, viernes 1 de marzo, la víctima del acoso sexual se reunió con Daniel Salaverry, Tania Pariona (Nuevo Perú) y Paloma Noceda (Acción Popular) y, en presencia de ellos, dijo ante la Procuraduría del Congreso que el autor del presunto acoso era Yonhy Lescano.

Cabe recordar que, según informó Perú21, a las 9:31 a.m. del viernes 1 de marzo, Yonhy Lescano negó que él fuera el congresista que estaba implicado en el caso de presunto acoso revelado en los chats difundidos por Erick Sánchez. "Algún detalle necesitamos, porque es imposible [...] Hay que ver quién es la persona (que denuncia), sino cómo contestamos eso", señaló.

Lescano contradice a Salaverry

El Comercio contactó a Yonhy Lescano para pedirle su versión ante el oficio que envió Daniel Salaverry. El congresista de Acción Popular admitió que se reunió con el presidente del Parlamento, pero negó que hayan hablado del caso de acoso sexual.

"No es cierto eso. Sí lo he visitado, pero no le dije eso. Hablamos de otros temas. No es cierto eso, no sé por qué el presidente está diciendo eso, pero ya haremos el descargo correspondiente", fue lo que respondió.