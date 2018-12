Edwin Oviedo: las cinco claves de la orden de detención en su contra

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, fue detenido de manera preliminar por 10 días por su presunta pertenencia a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El empresario deberá responder por los pagos que habría realizado al ex juez supremo César Hinostroza a cambio de favores judiciales.

1. El rol de Oviedo en la red criminal

De acuerdo a la hipótesis de la fiscal Rocío Sánchez, que es recogida en la resolución de la Sala Penal Nacional de Apelaciones, Edwin Oviedo forma parte del “tercer nivel de corrupción” de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El rol del empresario dentro de la red, de acuerdo a la investigación, es la de “solventar” al cabecilla de esta, el ex juez supremo César Hinostroza, “con dádivas”.

Sánchez, además, indica que Oviedo utilizó su posición como presidente de la Federación Peruana de Fútbol “para buscar la expansión de la red de corrupción, mantener hegemonía e impunidad”.

“Los Cuellos Blancos del Puerto” estaba conformada por tres niveles: la primera red o red externa, conformada por abogados litigantes y empresarios que han sido favorecidos en procesos judiciales; la segunda red o red interna, integrada por personal administrativo y jurisdiccional de la Corte Superior del Callao, donde operaba el suspendido juez Walter Ríos; y la tercera en donde estaban los altos funcionarios.

2. Los favores que recibió de Hinostroza

El Ministerio Público no solo le atribuye a Edwin Oviedo el presunto delito de organización criminal, sino también el de cohecho activo específico, debido a que se habría comprometido con Hinostroza en entregarle entradas para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 “con la finalidad de obtener favores judiciales”.

Uno de ellos, de acuerdo al fallo, fue la casación N°326-2016, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, integrada por Hinostroza, que declaró fundada la tutela de derechos interpuesta por el titular de la FPF. La Corte Suprema, con esta medida, le dio al fiscal de Chiclayo, que investiga a Oviedo por el Caso “Los Wachiturros de Tumán”, cinco días para subsanar su pesquisa.

La fiscal Sánchez también sostuvo en su requerimiento que Hinostroza asesoró a Oviedo en la presentación de la demanda de amparo en abril de este año, en la que solicitó ser excluido del proceso que se le sigue por el presunto delito de homicidio calificado por los hechos ocurridos en la azucarera Tumán. Este recurso fue declarado improcedente a inicios de octubre.

El Ministerio Público presentó como prueba de esta asesoría un correo enviado por el presidente de la FPF al empresario Antonio Camayo.

3. Más de US$ 18.000 en entradas

Edwin Oviedo, según la declaración colaborador eficaz N°409-2018, pagó por las 24 entradas que utilizó César Hinostroza y sus allegados para asistir a los tres partidos que la selección peruana de fútbol disputó en el Mundial de Rusia. En total cubrió 5.040 dólares. El testigo detalló que el ex juez supremo pagó a través de un tercero por sus tickets para no levantar sospechas, pero que luego ese dinero le fue reintegrado por el presidente de la FPF.

El mismo colaborador señaló que Oviedo, por medio de Camayo, le dio 5.000 soles a la Gloria Gutiérrez Chapa, esposa del ex vocal suprema, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, antes de que esta viajara a Rusia.

El informante refirió que César Hinostroza asistió con su familia “a todos los partidos” que la selección peruana disputó en Lima en las últimas eliminatorias. El costo de estas entradas fue de 13 mil dólares, que también corrieron a cuenta del mandamás del fútbol nacional.

Pero estas no fueron las únicas dádivas que Edwin Oviedo habría entregado al ex juez supremo, sino también lo favoreció con terapias físicas en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y con el pago mensual de 3.300 soles.

4. Vínculos con Fuerza Popular

El Ministerio Público le atribuyó a Edwin Oviedo “tener vinculación” con congresistas de Fuerza Popular, “a quienes habría facilitado entradas a cambio de protección política” para continuar al frente de la Federación Peruana de Fútbol.

5. Fuerte posibilidad de fuga y obstaculización

La Sala Penal Nacional de Apelaciones consideró en uno de sus fundamentos que los elementos presentados por la fiscalía “dan cuenta que existe fuerte posibilidad de fuga” así como de obstaculización de la acción de la justicia por parte de Edwin Oviedo.

Agrega que el presidente de la FPF “habría cometido los delitos que se le atribuyen (organización criminal, cohecho activo específico y tráfico de influencias) con la clara finalidad de obstaculizar la acción de la justicia” en el Caso “Los Wachiturros de Tumán”, “situación que es posible pueda repetir en esta investigación preliminar en curso”.

Bonus track

La solicitud formulada por la fiscal Rocío Sánchez para detener preliminarmente a Edwin Oviedo, presidente de la FPF, por su presunta pertenencia a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” fue admitida en segunda instancia, luego de que inicialmente el juez del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria la rechazara.

Sánchez, en su recurso de apelación, argumentó que el juez no valoró adecuadamente las pruebas que se pusieron a su conocimiento ni el peligro “inminente de evasión” del imputado a la investigación.