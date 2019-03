Ex oficialistas aún no tienen fecha para presentar nueva bancada

La bancada del partido Contigo aún no tiene fecha para presentarse. Así lo manifestó el congresista Juan Sheput, presidente de la Comisión Política de esa agrupación, quien indicó que todavía no finalizan las conversaciones con los parlamentarios independientes que podrían integrarse a la agrupación.

"Seguimos en conversaciones [para conformar la bancada del partido Contigo]. Hoy vamos a tener una reunión [con otros parlamentarios independientes] aprovechando de que hay pleno", dijo a El Comercio.

El ex ministro de Trabajo prefirió no adelantar los nombres de los congresistas con los cuales han conversado hasta el momento y aún faltan por dialogar. “Todavía no puedo adelantar [los nombres], prefiero conversar con las personas involucradas para de esa manera tener una idea seria”, aseveró.

Agregó que una vez que tengan confirmado los integrantes de la bancada entablarán una agenda en común y los lineamientos que tendrán.

Por último, Sheput dijo que de reconformarse las comisiones del Congreso no habría problema para que ellos se pudieran integran, ya que esto lo decide el pleno. "Se hace otro pleno y se reincorpora, no hay ningún problema", acotó.