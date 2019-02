Ex tesorero de Odebrecht señala que se pagaron US$3 millones a ex árbitro Cánepa Luiz da Rocha Soares declaró a la fiscalía que se entregó esa suma al ex árbitro para que favorezca a constructora en laudos. También dijo que Miguel Atala recibió más de US$1 millón

Luiz Da Rocha Soares, ex tesorero internacional de la constructora Odebrecht, declaró ayer a los fiscales peruanos del equipo Lava Jato. (Foto: Antonio Álvarez / Enviado Especial) Antonio Álvarez