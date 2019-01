Expertos analizan resolución que aparta al juez Richard Concepción Carhuancho

Un ex procurador, un abogado penalista y un ex fiscal comentan aspectos de forma y fondo sobre la decisión de la sala que preside el juez Octavio Sahuanay de apartar al juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación a Keiko Fujimori por lavado de activos.

1. ¿La resolución que aparta a Richard Concepción respetó la legalidad?

Yván Montoya

Ex procurador

La resolución es irregular y no se ajusta a derecho. Si bien la norma no dispone que esto se traslade al fiscal para tener su opinión antes de decidir sobre una recusación, toda resolución judicial no solo se basa en el Código Procesal Penal, pues por encima está la Constitución. Corresponde el derecho de defensa a la fiscalía, debe escucharse a las dos partes.

Vladimir Padilla

Abogado penalista

El artículo 56 del Nuevo Código Procesal Penal dice que cuando el juez no acepta la recusación, en este caso Richard Concepción Carhuancho, eso pasa inmediatamente a la sala. La recusación debe resolverse de manera rápida para no generar incertidumbre. No quiere decir que la sala podría disponer [de] una audiencia, que sería facultativo.



Víctor Cubas

Ex fiscal superior

La sala ha emitido una resolución que aparentemente está fundamentada en la doctrina de la imparcialidad; sin embargo, hay cuestionamientos. Uno de estos es que, pese a ser un proceso muy sensible, no ha convocado a una audiencia que hubiera permitido debatir los argumentos a favor y en contra de la recusación. Eso hubiese dado legalidad y transparencia.



2. ¿Se sustenta que el magistrado “no preservó” la apariencia de imparcialidad?

Yván Montoya

Ex procurador

Es un caso de envergadura con implicancias jurídicas y políticas intrínsecamente unidas. En su resolución, el juez ya habla de una organización y de una toma del MP. Está opinando como ciudadano, pero también de acuerdo a lo que ha resuelto y es su convicción. Además, el contenido de su declaración no está vinculada a la tesis central de la fiscalía.

Vladimir Padilla

Abogado penalista

Hay jurisprudencia del TC sobre el Caso Lucchetti. [Entonces] el sancionado juez Jorge Barreto presentó una acción de amparo considerando que se estaba vulnerando su libertad de expresión y el TC le dice que como juez no puede hablar lo que le da la gana. El juez Richard Concepción también debería ser sancionado. La imparcialidad no se fija por si vas a dictar sentencia o no. De acuerdo con la teoría de las apariencias, que asumió el TC, el juez no solo debe ser imparcial, sino parecerlo.

Víctor Cubas

Ex fiscal superior

​Desde el punto de vista formal, parece que la sala tiene razón. Pero [la falta de imparcialidad] la sostiene una magistrada [Jéssica León] cuestionada de falta de imparcialidad por su presunta cercanía con César Hinostroza, y que ha sido ponente de la recusación. Los mismos argumentos serían de aplicación para ella.

3. ¿La recusación tendrá impacto en el proceso que se sigue a Keiko Fujimori por lavado de activos?

Yván Montoya

Ex procurador

Si el apartamiento de Concepción se concreta, sus resoluciones se mantienen y son válidas. El juez que lo sustituya solo podría variar las medidas si hay elementos nuevos. Este tendrá dificultad para entender el caso [que es complejo] y seguro hará lentos los incidentes que se ventilen próximamente, pero confío que será igualmente imparcial y comprometido.

Vladimir Padilla

Abogado penalista

Las investigaciones no se verán afectadas porque las realiza la fiscalía. Y la llegada de otro juez no afectará el proceso porque será del mismo sistema anticorrupción.

Víctor Cubas

Ex fiscal superior

La recusación ha sido planteada por un procesado que ha sido beneficiado antes por la misma sala [que revocó su impedimento de salida], que está rehuyendo la acción de la justicia y por último el proceso se sigue también contra otros procesados y tiene un efecto extensivo. Incluso hay pronunciamientos pendientes de este juez y esto complica la situación.