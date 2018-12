Fiscal vincula a congresistas con red de “Los Temerarios del Crimen”

Durante la audiencia en que sustenta el pedido de 36 meses de prisión preventiva en contra de los integrantes de “Los Temerarios del Crimen”, el fiscal Juan Carrasco Millones denunció que cuatro congresistas solicitaron obras y favores al detenido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, el cabecilla de la referida organización criminal.

Carrasco citó el testimonio del colaborador eficaz “El moralista”, quien indicó que Wilfredo y Víctor Antonio Becerril actuaron como intermediarios de su hermano, el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), para que dos empresas constructoras obtengan diferentes obras en la ciudad norteña.

El representante del Ministerio Público agregó que el 5% de valor total de la obra iba para Becerril, sus familiares y allegados.

De acuerdo a la resolución judicial, que ordenó la detención preliminar de los miembros de “Los Temerarios del Crimen”, el parlamentario Becerril logró introducir dos proyectos en el presupuesto del 2016 referidos a obras de mejoramiento de pistas y veredas en el pueblo joven Fernando Belaunde Terry y en la avenida Nacionalismo en Chiclayo.

Sin embargo, estas recién fueron licitadas en agosto del 2017 a raíz del fenómeno de El Niño costero.

En ese momento, según el fallo, Wilfredo Becerril y el regidor chiclayano Boris Bartra Grosso le indicaron a Cornejo Chinguel que “del total del presupuesto de la obra tenía que entregar el 5% para ellos” y el otro 5% quedaba para “la gente de Chiclayo”. Tras ello, el alcalde le encargó a Bartra Grosso “estos menesteres”.

Bartra fue el encargado de hablar con el comité de adjudicación para que la buena pro se le otorgue a una “empresa amiga” de este. Él también es el que recoge el “diezmo” de la compañía y lo lleva a su vivienda, donde, de acuerdo al testimonio del informante, “insiste” en que se sanear “todo lo de los Becerril refiriéndose a su 5%”.

El congresista fujimorista Héctor Becerril negó las imputaciones en su contra. “Rechazo tajantemente que yo haya tenido que ver con algún acto delictivo de esta supuesta organización criminal”, señaló en Canal N.

Agregó que, como parlamentario, conoce a los alcaldes provinciales y distritales de su región. También sostuvo que el fiscal Carrasco “hace mucho quiere incluirme en hechos delictivos, […] tiene una obsesión con incriminarme”.

Dos etiquetas azul en agradecimiento

El fiscal Juan Carrasco también mencionó que, de acuerdo al testimonio del colaborador eficaz, el congresista Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista) le solicitó a Cornejo Chinguel “por lo menos cuatro obras” para que él las pueda “colocar” a constructoras de empresarios allegados.

En la resolución judicial, el Ministerio Público detalló el testimonio de “El moralista”, quien refirió que Velásquez Quesquén llevó al despacho del hoy detenido alcalde de Chiclayo al referido empresario de apellidos Nureña Sanguinetti. “Bajo esta presión le adjudicó el mejoramiento del parque Napo” por un valor de S/750 mil, añadió el informante.

Nureña Sanguinetti, de acuerdo al colaborador eficaz, le envió dos botellas de whisky etiqueta azul a Cornejo Chinguel, mas no le pagó ninguna coima.

En comunicación con Canal N, Velásquez Quesquén negó los hechos descritos por el informante e indicó que este testimonio no ha sido corroborado. “Niego categóricamente que yo lo haya presionado. Espero que se haga un debido proceso y no se fabriquen testigos. No tiene sustento con la realidad. Es una especulación”, subrayó.

El financiamiento de campañas

Según la orden de detención preliminar en contra de los “Los Temerarios del Crimen”, que cita al colaborador eficaz, el parlamentario Clemente Flores (Peruanos por el Kambio) buscó al detenido alcalde de Chiclayo para que le brinde ayuda económica con “dinero de obras” al candidato de su partido a la alcaldía de esa provincia, Michael Llontop Ruiz.

Añadió que Llontop Ruiz, asesor de Flores en el Parlamento y uno de los detenidos, se apareció en la casa de Cornejo Chinguel con S/40 mil “indicándole que se había comprometido con una empresa de dos socios que iban a tener como contraparte” dos obras de la reconstrucción en la ciudad norteña.

Este Diario intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el legislador oficialista, pero no obtuvimos éxito.

El colaborador eficaz también contó que el alcalde de Chiclayo habría entregado dos obras a un empresario de apellido Campos a cambio de que financie la campaña al Congreso de su hermano Juan Noé Cornejo Chinguel con S/40 mil.

De acuerdo al informante, el congresista César Vásquez fue quien presentó a Campos a Juan Noé Cornejo Chinguel. Incluso, este último le reclamó al constructor más dinero para su campaña, pero este le respondió que también le tuvo que entregar una parte al parlamentario.



Al respecto, Vásquez dijo que solo hay una mención a su nombre, no una investigación en su contra. Agregó que no tiene amistad con el ex alcalde Cornejo Chinguel y que tampoco ha tenido contacto ni comunicación él. “Creo que es una patraña, una venganza política”, aseveró.

Envía a Lima el expediente

El fiscal Juan Carrasco Millones, además, mencionó al congresista Carlos Bruce, quien durante su gestión en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento le retiró una obra por S/7 millones a Chiclayo para que su despacho lo licitará desde Lima.

“No hubo ningún intercambio de favores con el alcalde, ni comisiones, ni nada de eso. Simplemente se le pidió que deje de ser unidad ejecutora, él aceptó y le dijimos que íbamos a ver cómo le podíamos compensar, si le podíamos dar algunas obras de la reconstrucción a cambio de este gesto suyo”, manifestó Bruce en Canal N.

Carrasco, finalmente, vinculó a la vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, al citar una llamada que le habría hecho el congresista Velásquez Quesquén.

“Javier Velásquez Quesquén se refiere a la señora Mercedes Araoz y le dice ‘compañera, te pongo al habla con David Cornejo Chinguel para que le digas que todo está bien y vamos a seguir adelante en el tema de las obras’”, refirió el fiscal.

En diálogo con El Comercio, la también parlamentaria Araoz dijo que no entiende de qué la acusan.

“Yo no lo conozco [al detenido alcalde de Chiclayo], más allá de que lo habré visto una vez cuando hice una visita a Chiclayo por el tema de obras por la reconstrucción. No sé si lo he visto en las reuniones de los Muni Ejecutivos”, manifestó.

“Es un invento. Jamás he hablado de obras con él. No me correspondía como ministra, no me corresponde como congresista. No tengo idea de dónde salen esas elucubraciones”, agregó.

El fiscal Juan Carrasco Millones adelantó que enviará un informe sobre la presunta vinculación de los congresistas mencionados a Lima “para que procedan conforme a ley”. Según su tesis, los parlamentarios habrían estado involucrados casos de tráfico de influencias (Héctor Becerril, Javier Velásquez Quesquén, Clemente Flores y César Vásquez) y corrupción de funcionarios (Carlos Bruce).

Consideró que los funcionarios de la red criminal “Los Temerarios del Crimen” habrían sido protegidos por estos parlamentarios.