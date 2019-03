Fiscalía firma acuerdo de colaboración eficaz con Josef Maiman

El empresario peruano-israelí Josef Ariel Maiman Rapaport, quien fuera amigo cercano del ex presidente Alejandro Toledo, cerró en las primeras horas de hoy el acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana, en Tel Aviv, Israel.

En agosto del 2017, Maiman solicitó acogerse a un proceso especial de colaboración eficaz y, tal como informó en ese momento El Comercio, declaró ante la fiscalía peruana que a pedido de Toledo usó las cuentas de sus empresas para recibir el dinero de los sobornos de las constructoras Odebrecht y Camargo Correa.

Para el cierre de este acuerdo Josef Maiman se reunió con el coordinador del equipo especial, Rafael Vela, y el fiscal José Domingo Pérez, quienes permanecen en dicho país desde el martes.

Estaba previsto que la firma del documento oficial se realice en la Oficina Consular de la Embajada del Perú en Israel, entre las 3 y 4 de la mañana, hora peruana.

—El amigo presidencial—

¿Pero quién es Josef Maiman y cuál fue su relación con Toledo Manrique? Maiman se hizo conocido en nuestro país cuando el líder de Perú Posible llegó a la presidencia. Era común verlo como invitado en las ceremonias protocolares de Palacio de Gobierno.

Fue debido a dicha relación de larga data que, según Josef Maiman, en el 2004 el ex presidente le dijo que Odebrecht le iba a entregar unas donaciones y necesitaba que el empresario le prestara sus cuentas.

Maiman aceptó y el dinero, en diversos montos, fue depositado hasta el 2010 en las cuentas de las ‘offshores’ Trailbridge Ltd., Warbury and Co. y Merhav Overseas Limited. Posteriormente, los activos fueron derivados a Confiado International (Panamá) y luego transferidos a la ‘offshore’ Ecoteva Consulting Group (Costa Rica).

De esta última salió el dinero con el que la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, adquirió una casa en Las Casuarinas y una oficina con depósitos en la Torre Omega. La compra de los inmuebles, ubicados ambos en el distrito de Surco y por los que se pagaron cerca de US$5 millones, fue el punto de inicio de las investigaciones fiscales en el 2013.

Sin embargo, según ha asegurado Maiman, Toledo también habría recibido dinero de la constructora brasileña Camargo Correa.

—Beneficio y devolución—

De la investigación fiscal se conoció que Toledo habría recibido US$20 millones de Odebrecht y de Camargo Correa cerca de US$5 millones.

No obstante, según fuentes de este Diario vinculados al caso, Josef Maiman ha reconocido ante la fiscalía haber ayudado en la transferencia de US$21,5 millones para Toledo. Una parte de esa suma provendría de Odebrecht (US$17,7 millones) y la otra de la empresa Camargo Correa (US$3,8). Otros US$13 millones que circularon en esas cuentas, indicaron las fuentes, corresponderían a operaciones comerciales de Maiman.

Otro de los aspectos de este acuerdo de colaboración tripartito será el pago de la reparación civil. En este punto intervendrá la procuraduría ad hoc del Caso Odebrecht, a cargo de Jorge Ramírez.

Además de la reparación civil a pagar, Maiman daría las facilidades para recobrar los US$6,5 millones vinculados a Toledo que se encuentran en diversas ‘offshores’ en Costa Rica.

Este extremo del acuerdo de colaboración será firmado por la procuradora adjunta Marilyn Vega, quien viajó también hacia Israel.

Como parte del acuerdo, Maiman deberá declarar en un eventual juicio oral contra Toledo. No obstante, explicaron las fuentes, debido a su delicado estado de salud, podría hacerlo a través de videoconferencia y no necesariamente venir a nuestro país.

La defensa legal de Josef Maiman se excusó de declarar para esta nota. El abogado de Toledo, Roberto Su, dijo que la familia de Maiman “fue la que disfrutó del dinero de Odebrecht”. “¿Cómo probará que el ex presidente Toledo era beneficiario?”, cuestionó.