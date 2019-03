Fiscalía inicia investigación preliminar a Yonhy Lescano por acoso sexual

El Ministerio Público inició ayer de oficio una investigación preliminar al congresista Yonhy Lescano y contra quienes resulten responsables por el presunto delito de acoso sexual, luego de que el último viernes una periodista cuya identidad se mantiene en reserva denunciara que el acciopopulista le envió una serie de mensajes de contenido sexual.

El delito se castiga con una pena de cárcel no menor de tres años ni mayor de cinco.

La fiscal a cargo de la pesquisa es Katharine Borrero, integrante de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima, informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

Borrero ha pedido al Congreso un informe sobre la denuncia de la periodista.

Lescano dijo ayer que no teme a la investigación del MP. Afirmó que pondrá su teléfono a disposición de la fiscal para que se realice un peritaje. Agregó que comprobará que solo se trató de “conversaciones entre dos adultos”.

“Yo iba a pedir que se investigue [en el Ministerio Público]. Voy a estar ahí cuando me citen en la apertura de la investigación porque esta es una patraña vil y cobarde del fujiaprismo. Esta es una denuncia vil, asquerosa y cobarde de la mafia en el Perú que no quiere a Yonhy Lescano en el Congreso”, declaró a “TV Perú noticias”.

Más temprano, en el programa de televisión “Reporte semanal”, Lescano hizo cuestionables comentarios respecto a la periodista que lo denunció. “¿Acoso sexual a una persona que tiene más de 40 años, que no da la cara, que no se le conoce? Yo soy el único que responde y la señora feliz de la vida”, refirió.

El parlamentario de Acción Popular también indicó que en el supuesto negado de que haya enviado los mensajes de índole sexual, no fue él quien inició la conversación a la medianoche, sino la reportera.

“En el supuesto negado de que yo lo envié, ¿quién comienza a conversar a la medianoche? ¿Quién dice: ‘Hola, amigo’? ¿La señora o yo? La señora comienza la conversación a la medianoche con confianza, es una larga conversación. Entonces, ¿dónde está el acoso? ¿Tú llamarías a tu acosador a la medianoche y le dirías: ‘Hola, amigo, ¿cómo estás’? Por favor”, subrayó.

Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, cuestionó que el congresista busque culpar y desacreditar a la periodista que lo ha denunciado.

“La defensoría advierte que en los agresores, en los acosadores, hay una conducta de defensa casi unánime de minimizar los hechos y tratar de responsabilizar a las víctimas, atribuyéndoles conductas sexuales, sociales y laborales, eso es una constante, porque es una forma de hacer ver que la responsabilidad no está en ellos”, explicó a El Comercio.

La representante del Centro de la Mujer Flora Tristán, Diana Miloslavich Túpac, consideró que Lescano se está complicando y calificó su defensa de “machista”.

“Siempre el machismo sale a defenderse como puede frente a este tipo de denuncias […] Él se está complicando al usar la discriminación por edad con la periodista. También ha dicho que [la acusación por acoso sexual] es una venganza política. Yo creo que eso tergiversa los hechos, este es un hecho que va más allá de si él pertenece a Acción Popular o si la denunciante es cercana a alguna bancada”, expresó en comunicación con este Diario.

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP) indicó que mañana martes se definirá si se suspende a Lescano de su bancada. Añadió que primero van a escuchar los descargos del parlamentario.

Reiteró que no lo van a proteger ni en la Comisión de Ética ni ante una eventual solicitud para que se le levante el fuero. “No [lo vamos a respaldar], nosotros ya lo dijimos en su momento, nosotros no blindamos a nadie ni dentro ni fuera de casa, no lo hemos hecho antes, no haremos la excepción el día de hoy”, acotó.

EL DATO

Los suboficiales PNP Herbert Salazar y José Sánchez informaron que en ocasiones Lescano les entregaba su celular, pero que ellos solo contestaban llamadas mientras este se encontraba en reuniones. Agregaron que su función de resguardo culminaba cuando Lescano llegaba a su casa y que no se quedaban con el teléfono en su ausencia.