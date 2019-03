Frente Amplio denunciará a César Segura si no prioriza casos Chávarry y Becerril

La bancada del Frente Amplio anunció que procederán a denunciar al congresista César Segura (Fuerza Popular), presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, si es que sigue sin priorizar las denuncias contra Pedro Chávarry y Héctor Becerril.

"Si (César Segura) se obstina en blindar al señor Becerril y Pedro Chávarry va a ser pasible de una denuncia y una acusación constitucional. Eso queda claro y ahora tenemos los fundamentos de hecho y derecho para exigirle y eventualmente denunciarlo si sigue el blindaje", señaló Marco Arana ante la prensa.

El parlamentario indicó que recibió un documento de manos de la Oficialía Mayor del Congreso en el cual indican que no se requiere de un acuerdo de la Junta de Portavoces para que se agende o priorice un caso específico en alguna comisión.

"César Segura le ha estado mintiendo al país diciendo que no se agendan los casos porque la Junta de Portavoces no lo aprueba. La Oficialía Mayor dice que el el señor Segura no necesita un acuerdo de la Junta de Portavoces. Se trata de puro blindaje", añadió Arana.

Frente Amplio aseguró que ha adjuntado el documento que recibieron junto a un nuevo pedido para que se priorice la denuncia que presentó María Elena Foronda contra Pedro Chávarry por el deslacrado de oficinas en el Ministerio Público, así como la que presentaron Justiniano Apaza y Hernando Cevallos contra Héctor Becerril.

En respuesta, César Segura señaló a El Comercio que se decidió por mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tratar los casos en orden cronológico.

"Hay un acuerdo en el pleno de la subcomisión que se vea de manera cronológica y cualquier adelanto que lo solicite la Junta de Portavoces, como se ha hecho en otras oportunidades. Ese pedido lo pusimos en el debate y se votó", aseguró.