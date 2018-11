Fuerza Popular: Yeni Vilcatoma solicita expulsión de Úrsula Letona

La congresista Yeni Vilcatoma pidió ayer la expulsión de su colega Úrsula Letona de la bancada de Fuerza Popular, porque, según ella, bloqueó una propuesta para investigar a Prom-Perú.

“Ha utilizado todo su poder para lograr el archivo de la moción de la Comisión de Fiscalización, que buscaba investigar presuntas irregularidades [en Prom-Perú]”, aseguró en una carta que le envió al vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino.

Vilcatoma agregó en su carta que la “conducta” de Letona “no ha sido proba”. Además, señaló que esta infringió “gravemente” los artículos 5 y 14 del reglamento del Congreso, sobre la función de control político y el mandato representativo, respectivamente.

La tercera vicepresidenta del Congreso también aseguró que Letona atentó contra el reglamento interno de Fuerza Popular y “los acuerdos de lucha contra la corrupción”.

Vilcatoma esperaba que la Comisión de Fiscalización reciba facultades extraordinarias para investigar, hasta por 120 días, el contrato que Prom-Perú firmó con Sony Music Entertainment Colombia S.A. en abril pasado, para la promoción del Perú mediante dos videoclips, por un millón de dólares.

Sin embargo, el pasado viernes manifestó, a través de su cuenta en Twitter, que “los mismos congresistas lobbistas que querían impedir que se investigue en Fiscalización, se retiraron del pleno ayer [jueves 22] para que no se admita a debate la moción para investigar”.

Según los registros de asistencia y votación, Letona acudió a la sesión del pleno ese día, pero no votó.

—Analizan el caso—

El mismo viernes, Vilcatoma difundió, también en su cuenta de Twitter, un mensaje que recibió vía WhatsApp, en el que una persona no identificada le pide que “desinfle” el caso Prom-Perú.

El mencionado mensaje data del 9 de octubre y dice: “Amiga, mañana se ve en fisca [Comisión de Fiscalización] lo de PromPerú. Por fis, coordina para que se desinfle, plis [sic]”.

Luego Vilcatoma aseguró en sus redes sociales: “Pretenden presionarme para que no se investigue a Prom-Perú. No cederé ante nadie. Mis denuncias seguirán firmes”.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, informó que recibió ayer la carta de Vilcatoma.

“Le he pedido un informe de descargo a la congresista Letona […]. Ahora [ayer] tenemos reunión de bancada y vamos a analizar el tema. Esto no quiere decir [que hay] una división dentro de Fuerza Popular. Eso lo descarto”, dijo ayer en la tarde.

—Evaluaría renuncia—

Fuentes cercanas a la congresista Letona y a Fuerza Popular informaron que estaría evaluando renunciar a la bancada.

Este Diario buscó su versión, pero no respondió a las llamadas ni mensajes.

Al ser consultado sobre una posible renuncia, Tubino aseguró desconocer esa información, pero agregó que Letona no acudió anoche a la reunión de bancada.

“Ella no ha estado presente. No ha podido participar y no nos hemos comunicado, pero esperamos tener más novedades mañana [hoy]”, dijo.

Letona tampoco envió sus descargos por la denuncia de Vilcatoma.

“Hemos visto el caso en la sesión, pero no logramos avanzar porque no recibimos los descargos”, explicó Tubino.

—Antecedente—

No es la primera vez que Vilcatoma expone sus diferencias con Letona: en setiembre del 2016, la acusó de “petardear” uno de sus proyectos para crear una procuraduría general de la República autónoma e independiente del Ejecutivo.

“No me sorprende que quiera petardear mi proyecto”, dijo aquella vez.

Enfrentamientos en FP

Donayre - Torres

En mayo del 2017, Patricia Donayre (ahora no agrupada) dijo que Miguel Torres frustró la reforma electoral por “órdenes de su jefa”.

Kenji Fujimori-Becerril

“Preparen al contralor para los leones”, dijo Kenji Fujimori sobre sus colegas de bancada en junio del 2017. Luego Becerril lo acusó de ausentarse constantemente del Congreso.

Salaverry-Bartra

Daniel Salaverry discutió con Rosa Bartra durante un pleno en el que se votó por la desclasificación del informe Lava Jato, en octubre pasado.