Gabinete de Salvador del Solar recibe el voto de confianza del Congreso

El Gabinete Ministerial que encabeza Salvador del Solar recibió esta madrugada el voto de confianza del Congreso de la República.

A favor votaron 46 congresistas. En contra hubo 27 parlamentarios y 21 se abstuvieron.

Los congresistas de Fuerza Popular no votaron en bloque. Un grupo de al menos 15 miembros de la bancada –entre los que estaban sus voceros Carlos Tubino y Juan Carlos del Águila– respaldó al Gabinete Del Solar. Otro grupo votó en contra –Rosa Bartra, Luis Galarreta y Marco Miyashiro– votó en contra. También hubo integrantes de la bancada que se abstuvieron.

Los miembros de Nuevo Perú y el Frente Amplio también votaron en contra. Alianza para el Progreso, Acción Popular, la Bancada Liberal y Unidos por la República, Peruanos por el Kambio y Cambio 21 votaron a favor. Los integrantes del Apra se abstuvieron y los de Concertación Parlamentaria votaron divididos: en contra y en abstención.



—La sesión—

La jornada en el pleno empezó poco después de las 9 de la mañana y terminó casi a la 1:30 a.m. Luego del debate de los congresistas, el primer ministro Del Solar respondió algunas interrogantes que los congresistas hicieron durante la sesión.

El jefe del Gabinete indicó que se estaba avanzando en la lucha contra la pobreza. Sobre los cuestionamientos a las consultorías que contrata el Ejecutivo. Recalcó que los S/1700 millones que se mencionan como monto destinado a estas no es muy diferentes al presupuesto destinado para el rubro en años anteriores. "Si fueran planillas doradas, serían permanentes. Esto se hace solo de manera especial, cuando se trata de algún servicio que como Estado no puede darse", refirió.

Del Solar ya se había presentado ante el pleno la mañana de ayer acompañado por el Gabinete Ministerial. En el hemiciclo expuso por poco más de una hora y cincuenta minutos los objetivos del Gobierno. Estos giraron sobre cinco ejes: la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, el crecimiento económico, el desarrollo social y la descentralización.

Sobre la lucha contra la corrupción, el primer ministro señaló que se pondrá énfasis en el enfoque del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. “La integridad debe ser el nuevo signo de la función pública”, comentó.

Además, Del Solar mencionó que se han tomado medidas concretas, como la creación de 25 comisiones regionales anticorrupción.

Resaltó que la semana pasada se asignaron S/25 millones adicionales al Ministerio Público para fortalecer las fiscalías de delitos de corrupción de funcionarios que investigan casos emblemáticos, como Odebrecht y Lava Jato; de lavado de activos y contra la criminalidad organizada.

En el segundo eje, sobre el fortalecimiento institucional, Del Solar mencionó las iniciativas de la comisión de reforma política. Dijo que estas serán “el fundamento de un conjunto de propuestas que presentaremos en los siguientes días a este Congreso”.

“Este grupo de iniciativas complementa las que presentamos el año pasado. Y esperamos que el Congreso las discuta y apruebe en un plazo razonable de tiempo”, señaló en su exposición.

—Las Bambas y Chávarry—

El discurso de Del Solar no ahondó en el problema principal que hoy enfrenta su gestión: el conflicto por Las Bambas, que lleva alrededor de dos meses sin ser resuelto.

Sobre este punto, Del Solar solo aseguró que el Ejecutivo trató “insistentemente” de mantener el diálogo con la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), “que buscó en la Iglesia y en la Defensoría [del Pueblo] la confianza que le cuesta tener en el Estado”.

Poco después se salió del libreto: dejó de mirar los apuntes que tenía en sus manos para cuestionar al Congreso por archivar una denuncia contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Ese fue el momento de mayor tensión en la exposición de Del Solar, quien aseguró: “Todos los peruanos hemos visto que una oficina [del Ministerio Público] lacrada por fiscales fue violada”. En esa línea, lamentó que “una subcomisión de este Congreso considere que no hay mérito para investigar” ese caso.

“No podemos tolerar más la falta de transparencia e integridad en nuestras autoridades judiciales y en nuestra política”, dijo.

La mención a este tema dividió las reacciones en el hemiciclo: un sector lo aplaudió y otro se mostró incómodo.

El fastidio fue evidente en Fuerza Popular, pero aun así su vocero Carlos Tubino reiteró su voluntad de diálogo y búsqueda de consenso.

Tubino mantuvo la postura conciliadora adoptada recientemente por Fuerza Popular, que en la práctica no es acatada por todos sus parlamentarios. Milagros Salazar, por ejemplo, buscó desacreditar la opinión del primer ministro. “Para opinar, primero tiene que conocer la dinámica del Parlamento y el contenido. Si no sabe, que mejor no opine”, dijo a este Diario.