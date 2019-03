Hermana de Úrsula Letona niega aporte de S/22 mil a campaña de Keiko Fujimori

La hermana de la actual congresista Úrsula Letona, María Concepción del Pilar Letona, ha negado ante la fiscalía haber realizado un aporte en especie de S/22 mil para la campaña de Fuerza Popular en 2016.

Según el programa “Panorama”, su nombre figura en los registros que ese partido entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE), pero Del Pilar Letona Pereyra ha declarado ante el fiscal José Domingo Pérez que no tuvo ninguna participación en la referida campaña.

De acuerdo al acta, la hermana de la legisladora de Fuerza Popular también manifestó que se comunicó con ella Leticia Bayón, una de las asistentes de Keiko Fujimori.

“Me indicó que iban a citar a todas las personas que habían aportado al partido, entre los que se encontraba mi nombre, cosa que me dejó sorprendida pues no me había llegado ninguna citación y porque no efectué ningún aporte económico ni en especie”, añadió María Concepción del Pilar Letona.

En los registros de la ONPE, el nombre de la hermana de la parlamentaria figura con dos aportes consecutivos realizados el 2 y 3 de marzo de 2016. Son S/3.400 y S/18.600, respectivamente.

(Fuente: ONPE) El Comercio

“Yo no tengo nada que ver con la política. Soy una persona común y silvestre”, indicó Letona en diálogo con “Panorama”.

Sin embargo, en su declaración a la fiscalía, también menciona que uno de los asesores de su hermana le entregó una copia del reporte en donde figuraba su nombre.

Asimismo, señaló que buscó comunicarse con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aunque le indicaron que se comunicara con la abogada del partido.