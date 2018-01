El nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, sostuvo hoy que existe la posibilidad de que su organismo pueda revisar el indulto humanitario que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó al ex mandatario Alberto Fujimori. Cabe recordar que familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos se han manifestado en contra de la medida y han adelantado sus intenciones de acudir a instancias nacionales e internacionales para revertirlo.

Blume, quien juró al mediodía como nuevo titular del máximo intérprete de la Constitución, dijo que si se plantea un proceso constitucional respecto al indulto de Fujimori este podría llegar al tribunal. Por ello dijo que él no puede pronunciarse sobre el tema de fondo porque estaría adelantando opinión.

"Si me preguntan en términos teóricos, puedo decir que sí puede haber una posibilidad de revisión [del indulto] por el TC y también por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el caso de que recurran al sistema interamericano", declaró.

Ernesto Blume indicó que todo está sujeto a control cuando se trata de proteger los derechos fundamentales y proteger la Constitución. "Cualquier acto de funcionarios o autoridades públicas puede ser cuestionado si se acredita que ha habido afectación a un derecho fundamental o a la Constitución", manifestó.

En igual sentido se pronunció el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, quien expresó que ya ha habido experiencias de revisión de un indulto en el TC y recordó el caso del empresario de televisión José Enrique Crousillat.

En enero del 2011, el Tribunal Constitucional revocó ese indulto que otorgó el entonces presidente Alan García en diciembre del 2009. Se consideró que los datos sobre el estado de salud del empresario no eran reales.

No obstante, Espinosa-Saldaña no quiso hablar mucho sobre una eventual revisión del indulto de Fujimori. "No puedo adelantar opinión sobre un caso que puede llegar al Tribunal Constitucional", dijo.

El magistrado, que tiene un proceso de denuncia constitucional en el Congreso por el caso El Frontón, también se refirió a lo que podría ocurrir con el hábeas corpus que Keiko Fujimori presentó para anular la sentencia que condenó a su padre a 25 años de cárcel por el Caso Barrios Altos y La Cantuta. Ese recurso está en proceso en el TC.

"Ese hábeas corpus estaba pendiente de resolución, pero ahora hay un nuevo elemento que es el indulto. Yo tengo que reunirme con mis colegas y evaluar si este hecho nuevo incide o no", dijo a El Comercio. Espinosa-Saldaña adelantó que en el próximo pleno podría evaluarse ese tema.

"Nos vamos a reunir en el pleno y cuando tratemos este tema veremos si se toma en cuenta o no el indulto, no puedo adelantar nada, eso lo decidiremos a la brevedad", finalizó.