El inicio del premierato de Salvador Del Solar en cinco claves

El abogado y actor Salvador del Solar juró como primer ministro el último lunes. No pasó ni un día completo desde que se puso el fajín para que brinde dos entrevistas, en las que expuso cuál será la línea política de su administración al frente del Gabinete Ministerial. El ex titular de Cultura afirmó que no buscará la confrontación.

1. Una nueva etapa

El jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, consideró que su ingreso al Ejecutivo marca una “nueva etapa” del gobierno. Agregó que durante el primer año de Martín Vizcarra en Palacio se ha superado la crisis política que se originó por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la Presidencia de la República.

►Salvador del Solar en un nuevo rol [CRÓNICA]

►Especialistas resaltan capacidades de las ministras designadas

“Recordemos hace un año, la situación en que Vizcarra asume la Presidencia, la precariedad política no podía ser mayor, la inestabilidad no podía ser mayor, la desesperanza estaba en un punto muy elevado, hoy ya no estamos ahí”, remarcó en el programa “2018”, de Canal N.

Salvador del Solar también refirió que él puede “aportar desde la comunicación, desde tender puentes, desde retomar una práctica que se ha hecho muy difícil en el país que es el diálogo, el escucharnos, el comunicar mejor cuáles son los problemas que estamos enfrentando, los desafíos”.

Consideró que uno de los pasos que dio el gobierno, durante la administración de César Villanueva en el PCM, ha sido el énfasis de la lucha contra la corrupción.

“Por supuesto que tenemos que seguir limpiando la casa y tenemos que acabar con la corrupción, pero si hiciéramos un símil entre la corrupción y la basura, por ejemplo. Nadie quiere una casa con basura, por supuesto que hay que limpiar la basura de la casa, pero el hecho de que ya no haya basura en la casa no quiere decir que sea la casa de nuestros sueños […] El presidente considera que es el momento de trabajar para nuestros sueños, no solo para dejar el país en orden”, dijo.

2. El Gabinete paritario no sacrifica la gestión

Salvador del Solar afirmó que “no se ha sacrificado en lo más mínimo la competencia en gestión o en habilidad política” en la constitución de su Gabinete, el segundo paritario en la historia del país. Agregó que tiene a nueve ministras y a nueve ministros de “primer nivel”.

Señaló que la incorporación de más mujeres al Consejo de Ministros fue “una decisión” que el presidente Martín Vizcarra había adelantado.

“¿Por qué es importante que haya nueve mujeres en un Gabinete paritario en el Perú? Porque es importante que nuestras niñas crezcan sabiendo que pueden ser autoridad, porque llevamos siglos pensando que la autoridad corresponde a los hombres, que es un rasgo masculino. Por eso, nos cuesta respetar todavía como sociedad a las mujeres”, subrayó en el programa “2018”, de Canal N.

3. La confrontación no es el camino

El jefe del Gabinete Ministerial dijo esperar entablar una relación de diálogo con el Parlamento, en especial con la bancada de Fuerza Popular.

“He escuchado algunas declaraciones del congresista Carlos Tubino, en el sentido, de que tenemos que conversar, que me da el beneficio de la duda y se lo agradezco. Considero que nuestro país está por encima de nuestras diferencias. Espero que esta no solo sea una nueva etapa dentro del Ejecutivo, el país nos reclama a todos una nueva etapa”, refirió.

Salvador del Solar indicó que “todo protagonista de confrontación ha sido castigado por la ciudadanía”.

4. “Me considero de centro”

El primer ministro, Salvador del Solar, se definió como un político de “centro” y rechazó que algunos sectores políticos pretendan ponerle la etiqueta de “caviar”.

“Yo me considero de centro. Recuerdo, por ejemplo, que mi primera incursión indirectamente en política fue en el año 2003 y 2004 cuando conduje un programa en Canal N. Mientras lo conducía estábamos en un contexto en que había personas que no querían venir al programa porque decían que yo era un conductor de derecha, porque estaba a favor de los tratados de libre comercio, a favor de los cuales continúo, yo creo en el libre comercio, en la competencia, en el libre mercado. Eso me definiría a la derecha”, manifestó Salvador del Solar en “Ampliación de noticias” de RPP.

“Y había una cantidad de personas que no quería venir al programa, porque yo estaba a favor y sigo a favor del esfuerzo que se hizo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación y con el respeto a los derechos humanos”, añadió.

5. “La ley antielusión va”

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, sostuvo que el gobierno se mantiene firme en que la Sunat aplique la ley en contra de la elusión tributaria.

"Hay detalles que debo ver con más cuidado, pero por supuesto que la ley antielusión va. Nuestro país va a fortalecerse contra mecanismos que se han venido utilizando para que las arcas del Estado se empobrezcan. Si empobrecen no podemos actuar de la mejor manera. Esto tiene que cambiar", argumentó en RPP.

Del Solar, además, aseguró que el hecho de que él no tenga el perfil de gestor, como lo cuestionó la Confiep, no significa que el gobierno no tenga gestores ni que la economía del país esté mal manejada.

Bonus track

El presidente y otros poderes del Estado

Salvador del Solar opinó que el presidente Martín Vizcarra “no ha invadido el terreno de otro poder del Estado”. Agregó que en ningún momento él le arrebató decisiones al Congreso o al Ministerio Público.

“El respeto a la independencia de poderes es no arrebatarle la decisión [a las instituciones], decir ‘yo lo voy a sacar’ o ‘yo lo voy a poner’, nada de eso ha hecho el presidente […] Nadie le habría perdonado, ninguno de los peruanos preocupados por la situación de corrupción y justicia, al presidente Vizcarra que se hubiera quedado callado o diga ‘no es un tema mío’”, dijo en referencia a la destitución de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato en el último Año Nuevo.