El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) dijo esperar que las bancadas de Fuerza Popular y el Partido Aprista “no blinden nuevamente al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry” este lunes, cuando la Comisión Permanente someta a debate y votación el informe que recomienda destituirlo e inhabilitarlo de la función pública por 10 años.

Sheput, quien elaboró el citado informe, insistió en que Chávarry cometió infracciones constitucionales y “está absolutamente deslegitimado” para seguir a la cabeza de la fiscalía por sus presuntos vínculos con el destituido juez supremo César Hinostroza Pariachi y el empresario Antonio Camayo.

“Espero que tomen una actitud más objetiva y constitucional y apoyen la acusación contra el fiscal de la Nación. Lo único que harían si se niegan a esa posibilidad es darle un balón de oxígeno. Por todo lo que está aconteciendo, el señor Chávarry no puede seguir al frente de la fiscalía. El hecho de que lo apoyen mañana (lunes) no lo sacará de la unidad de cuidados intensivos en la que se encuentra. Espero que no lo vuelvan a blindar”, dijo Juan Sheput.

—Voto en contra—

El informe fue rechazado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el miércoles pasado, con los votos de ocho congresistas (siete de Fuerza Popular y uno del Apra). Ellos fueron Federico Pariona, Milagros Salazar, Mario Mantilla, Rolando Reátegui, Karina Beteta, Nelly Cuadros, Milagros Takayama (Fuerza Popular) y Javier Velásquez Quesquén (Apra).

Velásquez informó que su voto en contra obedeció no solo a una postura personal, sino a un acuerdo de su bancada. Por ello, adelantó que su colega Mauricio Mulder también se opondría al informe este lunes en la Comisión Permanente.

Por su parte, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, de la bancada fujimorista, evitó adelantar si su grupo parlamentario insistirá en votar contra la sanción a Chávarry.

En la misma línea se manifestó la vocera alterna de Fuerza Popular, la congresista Alejandra Aramayo. “Escucharemos”, dijo en breve diálogo con El Comercio.