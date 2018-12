Jueza que ve Caso Keiko Fujimori participó en fiesta de cumpleaños de Hinostroza

Unidad de Investigación de El Comercio



El Comercio accedió a diversas capturas del chat que hasta hace algunos meses se denominaba Amigos de Cesitar H (en alusión a César Hinostroza), en el que se muestran coordinaciones y celebraciones entre magistrados de las diversas cortes de justicia del país. En el mismo chat aparece una fotografía del cumpleaños del ahora ex juez Hinostroza en el 2017. En la imagen se ve a varias magistradas, entre ellas la jueza María Jéssica León Yarango, quien integra la sala que deberá resolver la apelación de Keiko Fujimori a la orden de 36 meses de prisión preventiva que se le dictó.

En diálogo con este Diario, León inicialmente dijo que no se acordaba de esa reunión; sin embargo, cuando se le mostró la foto, recordó el evento. “Efectivamente, aparezco en la fotografía. Fue una reunión organizada por unos magistrados por el cumpleaños del señor César Hinostroza. Asistimos magistrados de diferentes cortes”, declaró.

La jueza no reconoció el nombre del chat, pero sí el contenido de las conversaciones. En estas agradece a la magistrada Rocío Romero la invitación al cumpleaños de Hinostroza. “Gracias, Rocío, por toda la organización. Un excelente motivo que nos unió anoche, que se repita. Un beso, amiga”, escribió León.

Según la jueza, el chat no se llamaba Amigos de Cesitar H. “Yo ahorita tengo en mi teléfono el nombre Amigos del Poder Judicial”, remarcó.

León nos envió el ícono del grupo en el que aparece una mujer con una balanza que representa a la justicia, la misma imagen que se utilizó cuando el chat se llamaba Amigos de Cesitar H.

Agregó que no podía profundizar más sobre este tema porque está concentrada en la evaluación de la resolución sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

—Otro miembro del chat—

El fiscal Abel Concha –a quien algunos sectores vocean como reemplazante del coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela– también participa en las conversaciones del chat Amigos de Cesitar H.

Al ser consultado por este Diario sobre su participación en los diálogos del grupo, dijo: “No, no recuerdo [pertenecer al chat de amigos]. ¿Y de cuándo es este chat? Yo no pertenezco a ningún chat. […] Creo que debe ser otra persona”, indicó.

Esta es la parte del diálogo en la que Concha conversa con la magistrada Rocío Romero el día que Perú clasificó al Mundial de Rusia.

Abel Concha: Vamos a Rusia, chicos. Un tour. Hagamos un grupo.

Rocío Romero: Yeeeee, Abel paga el tour, yeeeeee, me apunto.

Abel Concha: Jajajaja, el cholo paga, jajaja, y lo absolvemos, jajaja. Es una broma, chicos. Cada quien baila con su pañuelo.

Por aquella época, Concha tenía a su cargo la investigación al ex presidente Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva.

En octubre del 2017, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) le impuso a Abel Concha, quien por aquel entonces se desempeñaba como juez, una amonestación por una queja que presentó la Fiscalía de Lavado de Activos debido a retrasos en la investigación por lavado de activos que se le seguía a Toledo por el Caso Ecoteva.

El fiscal respondió: “La verdad es que yo no lo recuerdo. Y a lo mejor... qué cosa será, una broma, qué cosa será. Yo no pertenezco a ningún grupo Amigos de Cesitar. Yo no lo conozco al señor César Hinostroza”, agregó.

-Jueza León votó por Hinostroza-

Jéssica León votó a favor de César Hinostroza cuando el ahora ex juez supremo fue elegido, por segunda vez, presidente de la Corte Superior del Callao.

León afirmó luego que se sentía “arrepentida de haberlo hecho”.

La magistrada integra, junto con César Sahuanay e Iván Quispe, la sala que anuló la detención preliminar de Keiko Fujimori.

El 24 de octubre, el fiscal Rafael Vela presentó una recusación contra León. En esta señalaba que la magistrada no sería imparcial por la cercanía que tuvo con Hinostroza.

-La cercanía de la jueza recusada-

Estas imágenes corresponden a los pantallazos de una conversación sostenida en el chat de WhatsApp llamado Amigos de Cesitar H. La jueza Jéssica León Yarango, quien es parte de la sala que resolverá la apelación de la prisión preventiva a Keiko Fujimori, admite que formaba parte del chat pero que este tenía otro nombre. Al cumpleaños de Hinostroza asistieron, según León, unos “20 o 30 magistrados” de distintas cortes. Por su parte, el fiscal superior Abel Concha no reconoció haber estado en este chat, a pesar de que se registran mensajes escritos desde su teléfono.